Младићев љекар открио детаље "лијечења": Генералу давали фентанил

Аутор:Кристина Секерез
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За мене најмучнији период је био посљедњих два мјесеца отприлике када је на моје очи убијен мој отац. Значи, мој лични став и став породице је да је извршено убиство генерала Младића у Хашком трибуналу, каже Дарко Младић, син генерала Ратка Младића.
Тако је Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, саопштио најмрачније сумње већине Срба. Убиство је, тврди Младић, извршено несавјесним лијечењем и намјерним давањем прејаких опијата који су генерала на крају довели до смрти. Бивши командант Главног штаба Војске Републике Српске није добио адекватно лијечење.
„Мој отац је имао добру његу у Хашком трибуналу, али њега и лијечење нису исто. Ви можете човјека да ставите у хотел са седам звјездица и да му дајете и најбољу храну и најбољу његу, али ако га погрешно лијечите, ви не можете да га спасите", рекао је Дарко Младић, син генерала Ратка Младића.
Ријечи Дарка Младића потврђује и генералов љекар. Огњен Гудељ каже, Ратко Младић је убијен нечињењем љекара и љекарског особља притворске болнице у Шевенингену.
„Када некоме не мјерите крвни притисак свакодневно, а он је кардиолошки болесник, када некоме не вадите лабораторијске анализе, па не свакодневно, али бар на пар дана, а он прима токсичне лијекове који се излучују преко бубрега, ви не пратите бубрежну функцију, иако је он у хроничној бубрежној инсуфицијенцији, то је де факто убиство. Ако ви то не радите мјесец дана, то је смишљено и промишљено убиство. Ако му не дајте лијек за дијабетес, а он је дијабетичар, то је убиство. а све то добијете температурну листу гдје му се даје већ мјесец дана лијек Фентанил. Адвокат и породица су обавијештени да добија пачеве „Фентанила“, а оно што сам изнио из Хашког трибунала јесте температурна листа гдје стоји да је све вријеме лијечен сублингвалним дозама „Фентанила“. Фентанил је лијек који је наркотик, гдје се један одређен дио његових метаболита излучује преко бубрега и доводи до престанка мокрења. У том моменту већ генерал има катетер, значи бубрези су стали са радом и питање је дана када ће се његов живот окончати, не чиме, нечињењем“, рекао је Огњен Гудељ, доктор Ратка Младића.
То је било јасно ономе ко је желио да види. У посљедњим данима генераловог живота, његова одбрана је тражила строго хуманитарно рјешење – условно пуштање према правилима Механизма. Тражили су да се смртно болесном човјеку омогући да посљедње дане проведе под љекарским надзором у Србији, на свом језику и у присуству своје најближе породице. То није био захтјев да се ослободи казне, већ захтјев за медицински трансфер у болницу, уз гаранције Републике Србије и уз било које додатне услове које би предсједница Механизма сматрала потребним. Србија је све била преузела на себе, па тако и ризике.
„Тај задњи захтјев за пуштање су, у суштини, подржале и судије Ори и Нијамбе, као и хуманитарни закључци оба независно медицинска експерта, које је предсједница Механизма сама именовала да јој помогну у разумијевању медицинског стања. Ти стручњаци су препознали важност достојанства, присуства породице, комуникације на матерњем језику и хумане његе на крају живота. Одбрана мора посебно да нагласи и питање једнаког поступања. Ово није био захтјев за нешто што никада раније није било одобрено од стране Механизма или Трибунала“, рекао је Драган Иветић, адвокат Ратка Младића.
Ипак, све и један захтјев је одбијен. Србија је, прије и послије 20. августа, укупно четири пута упућивала гаранције и додатна образложења Механизму. Позивало се и на Мандела правила. И данас је министар правде Србије подсјетио да се никоме судском пресудом не може одузети људско достојанство. Слобода му се
може ускратити, али не и достојанство.
„У августу мјесецу ове године Механизам добија од својих љекара, љекара који су у самом Шевенингену, који кажу да је крај близу, да су у питању двије недјеље. Дословно, они кажу да се обавијести породица да промијени планове о доласку, јер је био крај да дођу крајем августа, почетком септембра, да помјере и да дођу што прије. То нису ни изјаве одбране, ни господина Дарка Младића, ни моје, то су изјаве њих самих из затворске болнице. На основу тога је породица затражила, а Влада Републике Србије у потпуности подржала тај захтјев о пријевременом пуштању из хуманитарних разлога. 20. августа је одбијен тај захтјев", рекао је Ненад Вујић, министар правде Србије.
Када је генералов син дошао по очеве ствари, међу њима није било медицинске документације, коју је требало да предају породици. Дарко Младић је обавијештен да, према њиховој процедури, не могу да му дају документацију, те да ће о томе одлучивати докторица за коју породица сматра да је извршила убиство. Генерал Ратко Младић је умро у четвртак, 27. август 2026. године. Посљедње дане живота је провео иза затворских зидова, лишен породице и достојанства. Одузето му је оно најосновније, право да као човјек дочека крај уз своје најмилије. Генерал је умро, а хуманост је умрла много раније.
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