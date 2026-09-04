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Додик позвао предсједнике свих политичких партија у Српској: "Неко се јавио, а неко не"

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04.09.2026 15:38

Коментари:

3
предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Позвао сам предсједнике свих политичких партија у Српској да им пожелим успјешну предизборну кампању и да заједно, као друштво, покажемо висок демократски ниво, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Истакао је да су неки су одговорили на позив, а неки нису.

"Уобичајно. Неки су увијек спремни да буду уз Републику Српску, а некима је прече све друго", написао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Избори 2026

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