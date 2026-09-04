Додик позвао предсједнике свих политичких партија у Српској: "Неко се јавио, а неко не"

Аутор:АТВ редакција
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Позвао сам предсједнике свих политичких партија у Српској да им пожелим успјешну предизборну кампању и да заједно, као друштво, покажемо висок демократски ниво, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Истакао је да су неки су одговорили на позив, а неки нису.
"Уобичајно. Неки су увијек спремни да буду уз Републику Српску, а некима је прече све друго", написао је Додик на Иксу.
Позвао сам предсједнике свих политичких партија у Српској да им пожелим успјешну предизборну кампању и да заједно, као друштво, покажемо висок демократски ниво.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 4, 2026
Неки су одговорили на позив, неки нису.
Уобичајно.
Неки су увијек спремни да буду уз Републику Српску, а некима је…
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