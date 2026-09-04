Бањалучки "Борац" кажњен са 30.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Европска фудбалска унија /Уефа/ казнила је "Борац" из Бањалуке са 30.000 евра због "расистичког и дискриминаторског" понашања навијача током реванш утакмице плеј-офа Лиге конференције против исландског "Викингура".
Изречено је и дјелимично затварање Градског стадиона на наредној домаћој утакмици под окриљем Уефа, али је казна условно одгођена на двије године, саопштено је из Уефе.
То значи да ће Бањалучани моћи да имају подршку навијача уколико у том периоду не дође до понављања сличног прекршаја.
"Борац" је елиминисао "Викингур" у плеј-офу и тако другу сезону заредом изборио пласман у групну фазу Лиге конференције, преноси Срна.
Европску сезону наставиће 15. октобра гостовањем код "Панатинаикоса" у Атини, док ће прву утакмицу у Бањалуци одиграти седам дана касније против финског "Купса".
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