Logo

Бањалучки "Борац" кажњен са 30.000 евра

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 22:45

Коментари:

0
ФК Борац у Софији пред утакмицу с Левским
Фото: ATV

Европска фудбалска унија /Уефа/ казнила је "Борац" из Бањалуке са 30.000 евра због "расистичког и дискриминаторског" понашања навијача током реванш утакмице плеј-офа Лиге конференције против исландског "Викингура".

Изречено је и дјелимично затварање Градског стадиона на наредној домаћој утакмици под окриљем Уефа, али је казна условно одгођена на двије године, саопштено је из Уефе.

То значи да ће Бањалучани моћи да имају подршку навијача уколико у том периоду не дође до понављања сличног прекршаја.

"Борац" је елиминисао "Викингур" у плеј-офу и тако другу сезону заредом изборио пласман у групну фазу Лиге конференције, преноси Срна.

Европску сезону наставиће 15. октобра гостовањем код "Панатинаикоса" у Атини, док ће прву утакмицу у Бањалуци одиграти седам дана касније против финског "Купса".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фудбал

ФК Борац

Казна

УЕФА

Коментари (0)

Прочитајте више

Преминуо Ненад Бајић, млади рукометни тренер из Бањалуке

Остали спортови

Преминуо Ненад Бајић, млади рукометни тренер из Бањалуке

1 д

0
Борац рутински савладао Жељезничара

Фудбал

Борац рутински савладао Жељезничара

2 д

0
Хреља за АТВ: Бањалука и Борац ме формирали

Фудбал

Хреља за АТВ: Бањалука и Борац ме формирали

5 д

0
Нова пројекција ће обрадовати навијаче Борца

Фудбал

Нова пројекција ће обрадовати навијаче Борца

5 д

0

Више из рубрике

УЕФА жестоко казнила Звезду због транспарента Делија за Ратка Младића

Фудбал

УЕФА жестоко казнила Звезду због транспарента Делија за Ратка Младића

3 ч

0
Кевац о Свесрпском купу: Одавно нисмо имали бољи турнир у Републици Српској

Фудбал

Кевац о Свесрпском купу: Одавно нисмо имали бољи турнир у Републици Српској

3 ч

0
Свесрпски куп

Фудбал

Богат програм на отварању Свесрпског фудбалског купа

7 ч

0
Истраживање каже: Партизан трећи на свијету

Фудбал

Истраживање каже: Партизан трећи на свијету

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

09

Милорад Додик: Честитам Срђану Кевцу и организаторима Свесрпског купа

23

00

Каран: У Уставу Српске у његовим кључним елементима стоје права и слободе породице

22

57

Додик: Српска је будућност, сређено друштво које се развија

22

56

Минић: Влада Српске доноси системска рјешења и ослушкујемо потребе нашег народа

22

54

Цвијановић: Како је расла Република Српска, расле су и наше мјере подршке свим категоријама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима