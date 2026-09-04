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Кевац о Свесрпском купу: Одавно нисмо имали бољи турнир у Републици Српској

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04.09.2026 20:00

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Кевац о Свесрпском купу: Одавно нисмо имали бољи турнир у Републици Српској
Фото: ATV

Бањалука ће овог викенда бити домаћин трећег Свесрпског купа у фудбалу, који ће окупити око 500 дјеце из Републике Српске, Србије, региона и дијаспоре.

Свечано отварање купа је у 20 часова.

Свесрпски куп

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Богат програм на отварању Свесрпског фудбалског купа

Сутра почињу утакмице, а детаље нам је открио предсједник Организационог одбора Срђан Кевац.

Свесрпски куп

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"Поносни смо. Прелијепа организација, сви су се одазвали, малишани уживају и очекујемо да овај викенд буде празник спорта, пријатељства, фер плеја, а и да сви они заједно схвате да припадају једном истим друштву, да имамо исте коријене, да смо припадници истог народа и да се овдје не осјећају као гости већ као домаћин ", рекао је Кевац.

Срђан Кевац

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Кевац каже да такмичарски дио почиње сутра, а да су финала и полуфинала на програму у недјељу.

"Долазе нам српске екипе из Њемачке, Хрватске, Румуније, Црне Горе, Србије, Космета и Српске као домаћина и мислим да одавно нисмо имали бољи турнир у Републици Српској поготово у малим категоријама, које су најљепше и најздравије и са којима је најљепше радити и мислим да ће ово бити прави погодак уколико одавде понесу нова познанства и пријатељства, а да једног дана ако се сретну у великим клубовима или нашој репрезентацији да ће се сјећати Бањалуке.

Свесрпски фудбалски куп

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"Такмичарски дио почиње сутра утакмицом од 9 часова на стадиону Жељезничар Бањалука. У недјељу су полуфиналне и финале утакмице завршнице и да на лијеп начин затворимо овај турнир", рекао је Кевац.

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Тагови :

Свесрпски куп у фудбалу

Срђан Кевац

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