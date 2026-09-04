Кевац о Свесрпском купу: Одавно нисмо имали бољи турнир у Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бањалука ће овог викенда бити домаћин трећег Свесрпског купа у фудбалу, који ће окупити око 500 дјеце из Републике Српске, Србије, региона и дијаспоре.
Свечано отварање купа је у 20 часова.
Фудбал
Богат програм на отварању Свесрпског фудбалског купа
Сутра почињу утакмице, а детаље нам је открио предсједник Организационог одбора Срђан Кевац.
Фудбал
Свесрпски куп у фудбалу: Све спремно за долазак 500 малишана
"Поносни смо. Прелијепа организација, сви су се одазвали, малишани уживају и очекујемо да овај викенд буде празник спорта, пријатељства, фер плеја, а и да сви они заједно схвате да припадају једном истим друштву, да имамо исте коријене, да смо припадници истог народа и да се овдје не осјећају као гости већ као домаћин ", рекао је Кевац.
Фудбал
Кевац о Свесрпском фудбалском купу: Један од најљепших видова сарадње Српске и Србије
Кевац каже да такмичарски дио почиње сутра, а да су финала и полуфинала на програму у недјељу.
"Долазе нам српске екипе из Њемачке, Хрватске, Румуније, Црне Горе, Србије, Космета и Српске као домаћина и мислим да одавно нисмо имали бољи турнир у Републици Српској поготово у малим категоријама, које су најљепше и најздравије и са којима је најљепше радити и мислим да ће ово бити прави погодак уколико одавде понесу нова познанства и пријатељства, а да једног дана ако се сретну у великим клубовима или нашој репрезентацији да ће се сјећати Бањалуке.
Фудбал
Свесрпски фудбалски куп у Бањалуци: Све спремно за долазак 500 младих талената
"Такмичарски дио почиње сутра утакмицом од 9 часова на стадиону Жељезничар Бањалука. У недјељу су полуфиналне и финале утакмице завршнице и да на лијеп начин затворимо овај турнир", рекао је Кевац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
09
23
00
22
57
22
56
22
54
Тренутно на програму