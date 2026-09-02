Борац рутински савладао Жељезничара

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца савладали су у Бањалуци сарајевски Жељезничар резултатом 2:0 у 5. колу Wwin лиге БиХ.
Борац је одиграо сјајан меч, стварао прилике и сасвим заслужно дошао до побједе која је могла бити и убједљивија.
Дуго су гости чували мрежу, али су ипак капитулирали у првом полувремену када је у судијској надокнади погодио Јуричић.
Почетком другог полувремена све је били ријешено, након што је Рогуљић погодио за коначних 2:0.
У сљедећем колу Борац гостује Сарајеву.
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