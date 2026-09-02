Тужилаштво у Црној Гори још чека налаз обдукције тијела мајке и кћерке из БиХ које су преминуле у Добрим Водама

Коментари:0
Више државно тужилаштво у Подгорици издало је наредбу за обдукцију тијела двије држављанке Босне и Херцеговине које су преминуле током одмора у једном хотелу у Добрим Водама, а резултати обдукционог налаза још се чекају.
Из тужилаштва су навели да би обдукциони налаз требало прецизно да утврди узрок смрти.
„Истовремено, у континуитету предузимамо све законом прописане извиђајне радње с циљем расвјетљавања предметног догађаја и утврђивања свих релевантних чињеница“, истакли су у одговору на упит црногорског листа „Побједа“.
Подсјетимо, у Црној Гори преминуле су Шејла и Џејна Велија, а према првим информацијама, смрт није наступила насилним путем и нема елемената кривичног дјела.
Оне су биле дугогодишње власнице бурегџинице „Дерби“ у сарајевском насељу Алипашино Поље, а бројни грађани, посебно становници овог насеља, опростили су се од њих путем друштвених мрежа.
Мајка је преминула у 45, а кћерка у 22. години. Сахрањене су данас на Градском гробљу Влаково.
Кошарка
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
БиХ
2 ч0
Хроника
6 ч3
Хроника
7 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
10 ч2
Најновије
Најчитаније
22
55
22
43
22
38
22
31
22
23
Тренутно на програму