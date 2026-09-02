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Тужилаштво у Црној Гори још чека налаз обдукције тијела мајке и кћерке из БиХ које су преминуле у Добрим Водама

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02.09.2026 22:55

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Тужилаштво у Црној Гори још чека налаз обдукције тијела мајке и кћерке из БиХ које су преминуле у Добрим Водама
Фото: Društvene mreže

Више државно тужилаштво у Подгорици издало је наредбу за обдукцију тијела двије држављанке Босне и Херцеговине које су преминуле током одмора у једном хотелу у Добрим Водама, а резултати обдукционог налаза још се чекају.

Из тужилаштва су навели да би обдукциони налаз требало прецизно да утврди узрок смрти.

„Истовремено, у континуитету предузимамо све законом прописане извиђајне радње с циљем расвјетљавања предметног догађаја и утврђивања свих релевантних чињеница“, истакли су у одговору на упит црногорског листа „Побједа“.

Подсјетимо, у Црној Гори преминуле су Шејла и Џејна Велија, а према првим информацијама, смрт није наступила насилним путем и нема елемената кривичног дјела.

Оне су биле дугогодишње власнице бурегџинице „Дерби“ у сарајевском насељу Алипашино Поље, а бројни грађани, посебно становници овог насеља, опростили су се од њих путем друштвених мрежа.

Мајка је преминула у 45, а кћерка у 22. години. Сахрањене су данас на Градском гробљу Влаково.

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Тагови :

Подгорица

Црна Гора

мајка

кћерка

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