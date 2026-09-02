НБА жестоко казнила Клиперсе због Каваја Ленарда: 30 милиона долара и чак пет пикова прве рунде!

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НБА лига изрекла је једну од најтежих казни у својој историји Лос Анђелес Клиперсима, након што је независна истрага утврдила да је клуб преко спонзорских уговора Каваја Ленарда заобилазио правила селери кепа.
Клиперси су кажњени са чак 30 милиона долара, а много болнији ударац за будућност франшизе представља одузимање пет узастопних пикова прве рунде НБА драфта – од 2029. до 2033. године.
Власник клуба Стив Балмер суспендован је на годину дана из свих активности повезаних са НБА лигом и Клиперсима, док ће Ленард морати да плати 700.000 долара.
Истрагу је спровела адвокатска канцеларија „Wachtell, Lipton, Rosen & Katz“, а утврђено је да су Клиперси организовали и олакшавали Ленарду додатне изворе прихода преко компанија „Aspiration Partners“, „Boingo Wireless“, „Daktronics“ и „Lockton Insurance“.
Према закључку НБА лиге, Клиперси су компанијама нудили пословну сарадњу са клубом како би их подстакли да заузврат склапају спонзорске уговоре са Ленардом. Лига је утврдила и да је клуб плаћао одређене приватне трошкове кошаркаша и његових представника.
Клиперси такође нису пријавили недозвољене захтјеве за додатним приходима које је постављао тадашњи Ленардов пословни менаџер Денис Робертсон. НБА је закључила да је и Ленард одговоран за Робертсоново поступање у његово име.
„Тежина казни одражава озбиљност прекршаја“, поручио је комесар НБА лиге Адам Силвер, који је понашање Клиперса описао као „флагрантно“ и указао на озбиљне пропусте руководства клуба.
Казне се ту не завршавају. Предсједница пословних операција Клиперса Џилијан Закер суспендована је на годину дана без плате, након што је утврђено да је директно учествовала у спорним аранжманима и давала лажне или обмањујуће информације током истраге.
Предсједник кошаркашких операција Лоренс Френк суспендован је на шест мјесеци без плате, док је Робертсону забрањено да у наредних пет година у име играча или других особа послује са НБА клубовима и њиховим повезаним организацијама.
Клиперси ће наредних пет година бити и под посебним програмом надзора НБА лиге.
Истрага је готово годину дана висила над франшизом из Лос Анђелеса због сумње да је Ленард преко послова ван терена заправо добијао додатну компензацију која није улазила у селери кеп.
НБА је сада закључила да се управо то догодило, а цијену неће платити само садашње руководство – Клиперси су остали без прве рунде драфта пет година заредом, од 2029. до 2033. године.
(B92)
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