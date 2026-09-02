Кошарац осудио напад на српске повратнике у Вогошћи: Само је Српска сигурна за Србе у БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац најоштрије је осудио брутални напад на српског повратника и његовог сина у сарајевском насељу Вогошћа.
"Страшно је и поражавајуће да човјек од 92 године, један од посљедњих српских повратника у том крају, буде крвнички претучен у сопственој кући, док се на његовог сина пуца приликом покушаја да заштити оца", истакао је Кошарац за Срну.
Он је поручио да је то злочин који мора добити јасан и недвосмислен одговор институција.
"Посебно забрињава што се поново отвара питање безбједности српских повратника у ФБиХ. Срби имају право да живе слободно, достојанствено и без страха на својим огњиштима, а сваки напад који носи обиљежја националне мржње мора бити темељно истражен и као такав процесуиран", рекао је Кошарац.
Нажалост, каже он, ово је још један у низу примјера како се политика ФБиХ односи према Србима и шта мисли о њима.
"Само је Српска сигурна за Србе у БиХ", констатовао је Кошарац.
Он је затражио од надлежних полицијских и правосудних органа да хитно расвијетле овај случај, открију починиоце и њихове мотиве, те их најстроже казне.
"Ћутање и релативизација оваквих напада само охрабрују ново насиље", закључио је Кошарац, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
43
22
38
22
31
22
23
22
22
Тренутно на програму