Logo

Кошарац осудио напад на српске повратнике у Вогошћи: Само је Српска сигурна за Србе у БиХ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 22:23

Коментари:

0
Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац најоштрије је осудио брутални напад на српског повратника и његовог сина у сарајевском насељу Вогошћа.

"Страшно је и поражавајуће да човјек од 92 године, један од посљедњих српских повратника у том крају, буде крвнички претучен у сопственој кући, док се на његовог сина пуца приликом покушаја да заштити оца", истакао је Кошарац за Срну.

Он је поручио да је то злочин који мора добити јасан и недвосмислен одговор институција.

"Посебно забрињава што се поново отвара питање безбједности српских повратника у ФБиХ. Срби имају право да живе слободно, достојанствено и без страха на својим огњиштима, а сваки напад који носи обиљежја националне мржње мора бити темељно истражен и као такав процесуиран", рекао је Кошарац.

Нажалост, каже он, ово је још један у низу примјера како се политика ФБиХ односи према Србима и шта мисли о њима.

"Само је Српска сигурна за Србе у БиХ", констатовао је Кошарац.

Он је затражио од надлежних полицијских и правосудних органа да хитно расвијетле овај случај, открију починиоце и њихове мотиве, те их најстроже казне.

"Ћутање и релативизација оваквих напада само охрабрују ново насиље", закључио је Кошарац, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

напад на повратнике

напад на Србе

Вогошћа

Република Српска

ФБиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Цвијановић: Градимо путеве који повезују људе

БиХ

Цвијановић: Градимо путеве који повезују људе

1 ч

0
Било је неколико покушаја да се у Парламенту Бих донесе Закон о Уставном суду БиХ. Долазили су, углавном, из Републике Српске, а пропадали, јер није било политичке воље међу бошњачким политичарима да се рад највише правосудне иституције регулише Законом, умјесто интерним правилима, која су често у супротности са Уставом БиХ.

БиХ

„Неопходно усвојити Закон о Уставном суду БиХ“

3 ч

1
Суд БиХ од септембра 2023. године није предузео ниједну нову мјеру како би лоцирао и привео правди правоснажно осуђеног генерала и бившег команданта Трећег корпуса Армије БиХ. Као надређени одреду "Ел муџахедин", крив је због монструозних злочина над српским цивилима, заробљеним војницима, рањеницима и болесним. На Возући је убијено 459 српских цивила и војника.

БиХ

Суд БиХ признао да од 2023. године није радио ништа на лоцирању Махмуљина

3 ч

0
Фејбук пријаве генерал Ратко Младић Суд БиХ затворске казне

БиХ

Нема затворских капацитета колико има пријава

3 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

НБА жестоко казнила Клиперсе због Каваја Ленарда: 30 милиона долара и чак пет пикова прве рунде!

22

38

Трамп о састанку са Путином: Кад рат буде "при крају"

22

31

Ко је Дарко Думановић, нови шампион квиза "ТВ Слагалица"

22

23

Кошарац осудио напад на српске повратнике у Вогошћи: Само је Српска сигурна за Србе у БиХ

22

22

Борац рутински савладао Жељезничара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима