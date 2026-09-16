АИ би могао да нас убије до краја деценије? Алтман: "Имате право да се плашите"

Аутор:АТВ редакција
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Творац ChatGPT-a одговорио на језива упозорења стручњака да би вјештачка интелигенција могла да збрише човјечанство.
Директор америчке компаније ОпенАИ, Сем Алтман, изјавио је да свијет има "право да се плаши", али да "треба да вјерује" компанијама које се баве вјештачком интелигенцијом (АИ) да "раде праву ствар" када је у питању безбједност и развој АИ.
"Свијет би требало да вјерује да ћемо учинити праву ствар, јер је то права ствар и осјећамо величину овога“, рекао је Алтман на конференцији у Сан Франциску коју је организовала софтверска фирма Сејлсфорс, преноси Би-би-си.
Он је рекао да људи имају оправдан страх у вези са вјештачком интелигенцијом, јер су се могућности алата брзо развијале.
"Не треба нам толико маште као некада да бисмо замислили како би ово могло поћи по злу. Мислим да је свијет у праву што се овога плаши", казао је Алтман.
Ово је прво Алтманово јавно обраћање од када је прошле недјеље постала вирална објава истраживача који је напустио фирму за вјештачку интелигенцију Anthropic, наводећи да би АИ могла да убије све људе до краја деценије уколико се не контролише.
Неколико других руководилаца и стручњака за вјештачку интелигенцију одговорило је да се слажу са том процјеном, иако нису објаснили како су дошли до својих закључака или како тачно вјештачка интелигенција може да постигне тако нешто.
Алтман је на конференцији рекао и да сматра да су компаније за вјештачку интелигенцију, попут његове, способне да се у суштини саме регулишу.
"Урадићемо то како треба, чврсто сам увјерен у способност наше компаније и индустрије да ово ураде безбједно", рекао је Алтман, који је додао да је сигуран да ће "усклађеност и безбједност бити далеко испред могућности", као и да ће, ако то не буду могли, "успорити или се зауставити".
Након Алтманових коментара, шеф Мете, Марк Закерберг, написао је на платформи X да свака лабораторија за вештачку интелигенцију има способност и подстицај "да предузме сопствене акције" у циљу креирања алата и модела вјештачке интелигенције дизајнираних тако да осигурају безбједност.
"Свака лабораторија која се не фокусира на усклађивање, заостаће. Лабораторије се суочавају са значајном одговорношћу ако њихови модели нанесу штету, тако да имају снажан подстицај да то спријече", рекао је Закерберг.
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