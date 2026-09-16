Четири љекара и медицинска сестра породили трудницу у авиону: Беба тешка само 1,3 kg

Аутор:АТВ редакција
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Наизглед рутински лет из Копенхагена (ЦПХ) за Хо Ши Мин (СГН) изненада се претворио у импровизовану порођајну салу на висини од десет хиљада метара, када је трудница у 30. недјељи трудноће добила превремене контракције, са нешто више од два сата лета до одредишта.
Ситуацију је додатно учинила необичном чињеница да су се међу путницима случајно нашли четири љекара и медицинска сестра, који су одмах прискочили у помоћ након што је посада затражила медицинску асистенцију, наводи Flight RouteXplorer.
На лету Вијетнам Аирлинеса ВН38, који је 5. септембра полетео из Копенхагена, трудници је око 1 сат ујутру 6. септембра пукао водењак, након чега су почеле снажне контракције.
Међу путницима који су се јавили на позив посаде били су три вијетнамска љекара, један страни љекар ургентне медицине и једна медицинска сестра. Ниједан од љекара није био акушер, наводи овај извор.
Др Хо Кан Тан из болнице Чо Реј у почетку је помислио да је путница можда веома узнемирена. Међутим, прегледом је утврдио да је порођај већ почео и да се беба спрема да дође на свијет.
На располагању није било порођајне сале, неонаталне интензивне његе нити акушерског тима. Авион је био хиљадама стопа изнад земље, а до Вијетнама је остајало још више од два сата лета.
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Посада је због тога путницу пребацила у пространију бизнис класу, где су медицински радници поделили задатке и припремили се за порођај.
Само шест до седам минута касније, беба је рођена.
Новорођенче је тежило око 1,3 килограма, наводи Flight RouteXplorer.
Медицински тим одмах је почео да води рачуна о томе да беба остане утопљена и да правилно дише. Новорођенче је постављено на мајчине груди, како би се сачувала тјелесна топлота.
У импровизованом порођају коришћена је и опрема доступна у авиону. Пошто није било специјализоване везице за пупчану врпцу, медицински тим је, према наводима извора, искористио ластиш са маске из стерилног паковања како би осигурао пупчану врпцу прије њеног пресјецања.
Беба је заплакала и добро дисала, док је мајка била стабилна. Међутим, љекари су знали да је хитна ситуација далеко од завршене.
Беба рођена у 30. недјељи може захтијевати непосредну специјализовану неонаталну његу, а наставак лета још више од два сата носио је додатне ризике.
Посада је разматрала могућност преусмјеравања авиона ка Бангкоку или Јангону. Бангкок је био удаљен око сат и 20 минута, док је до Јангона било потребно око 20 минута лета.
Након одобрења надлежних, ВН38 је преусмјерен ка Јангону у Мјанмару, гдје су мајка и беба одмах пребачене у болницу, наводи Flight RouteXplorer.
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Авион је након допуне горива наставио путовање ка Хо Ши Мину, гдје је слетио у 6.05 ујутру по локалном времену, наводи Авиатион24.
Виетнам Аирлинес је касније саопштио да је њихов представник у Мјанмару потврдио да су мајка и беба безбједне и здраве.
У фебруару 1978. године догодио се сличан случај на лету Југословенског Аеротранспорта из Београда за Сиднеј.
Путница Марија Тодев се породила у авиону Боеинг 707 регистарске ознаке YУ-АГИ, а беба је касније добила надимак Јатко, по тадашњој југословенској авиокомпанији.
За разлику од случаја на лету Виетнам Аирлинеса, према доступним свједочењима у авиону тада није било љекара, већ су порођај извели чланови кабинског особља, персер Радоје Ракочевић - Роки и стјуардеса Славица Урсић који су се ослонили на обуку и опрему и средства доступну у авиону.
За главну стјуардесу Ву Хаи Ан, која има скоро 30 година искуства у авијацији, овај догађај био је први пут да је током лета присуствовала порођају путнице. "Тек када сам чула бебин плач, осјетила сам олакшање", присетила се Ву Хаи Ан, наводи Flight RouteXplorer
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Др Тан рекао је да током ванредне ситуације није било много времена за бригу. Његов фокус био је на томе да помогне мајци да се безбједно породи и да се припреми за могуће компликације.
Овај случај показао је још једном колико сарадња посаде и медицински квалификованих путника може бити важна током хитне медицинске ситуације у авиону.
Петоро људи који се прије укрцавања нису познавали изненада су постали тим, и то у тренутку када је њихова помоћ била најпотребнија, преноси Телеграф.
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