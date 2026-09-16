Logo

Топлотни талас у Француској: За мање од мјесец дана преминуло 817 људи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 16:01

Коментари:

0
Топлотни талас у Француској: За мање од мјесец дана преминуло 817 људи
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Француска је регистровала најмање 817 смртних случајева од 27. јула до 20. августа, када је земљу захватио топлотни талас, саопштила је национална здравствена агенција.

Тиме је укупан број смртних случајева забиљежених од јуна, када је почела серија топлотних таласа, достигао готово 8.000.

Ова бројка обухвата све смртне случајеве, без обзира на узрок, и представља процјену засновану на изводима из матичне књиге умрлих издатим током тог периода.

Највећи дио умрлих у том периоду чиниле су особе старе 75 година и више, преноси Срна.

Европа се ове године суочила са екстремним загријавањем што је повезано са климатским промјенама изазваним људским дјеловањем у много већој мјери него било који други континент.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рекордни топлотни талас

топлотни талас

Француска

Коментари (0)

Прочитајте више

Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.

Свијет

Француска полиција тражи веће плате

22 ч

0
Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.

Свијет

Полицајци у Француској траже повећање плата

22 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговарао је са надбискупом Полом Ричардом Галагером, секретаром за односе са државама Свете столице, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 25. августа 2026. године.

Свијет

Лавров упозорава: Господин Макрон тренутно путује

1 д

0
Ромска породица из БиХ у Паризу зарадила милионе преко д‌јеце и жена

Свијет

Ромска породица из БиХ у Паризу зарадила милионе преко д‌јеце и жена

2 д

0

Више из рубрике

Хеликоптер

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ! Ужас у преносу уживо: Срушио се хеликоптер, троје страдалих

2 ч

0
Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба (риба са хрскавичавим скелетом, Chondrichthyes).

Свијет

Пакао на рајском острву: Ајкула искасапила жену док је пливала са делфинима

3 ч

0
Дјечак држи џојстик и игра игрице

Свијет

Дјечак због игрица скинуо са очеве картице цијело богатство

3 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговарао је са надбискупом Полом Ричардом Галагером, секретаром за односе са државама Свете столице, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 25. августа 2026. године.

Свијет

Лавров: Ако Европа нападне Русију, рат ће бити кратак

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

50

Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине

16

45

Драма на мору у Грчкој: Мушкарац (29) без свијести и пулса извучен из воде

16

41

Пуцао на полицију и себе након насиља у породици, добио 7 година

16

40

Ријешена мистерија стара 178 година: Да ли је и зашто воз каснио 16 минута 18. октобра 1841?

16

35

АИ би могао да нас убије до краја деценије? Алтман: "Имате право да се плашите"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима