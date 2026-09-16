Топлотни талас у Француској: За мање од мјесец дана преминуло 817 људи

Аутор:АТВ редакција
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Француска је регистровала најмање 817 смртних случајева од 27. јула до 20. августа, када је земљу захватио топлотни талас, саопштила је национална здравствена агенција.
Тиме је укупан број смртних случајева забиљежених од јуна, када је почела серија топлотних таласа, достигао готово 8.000.
Ова бројка обухвата све смртне случајеве, без обзира на узрок, и представља процјену засновану на изводима из матичне књиге умрлих издатим током тог периода.
Највећи дио умрлих у том периоду чиниле су особе старе 75 година и више, преноси Срна.
Европа се ове године суочила са екстремним загријавањем што је повезано са климатским промјенама изазваним људским дјеловањем у много већој мјери него било који други континент.
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