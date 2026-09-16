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Дјечак због игрица скинуо са очеве картице цијело богатство

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16.09.2026 13:40

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Дјечак држи џојстик и игра игрице
Фото: Pexels/Julia M Cameron

Отац из САД-а тврди да је његов деветогодишњи син потрошио чак 118.000 долара са фирмине кредитне картице на Јутјубу рекламне кампање за своје снимке из игрица Мајнкрафт и Роблокс, прије него што је његов послодавац открио трошкове.

Дејв је у видеу објављеном на Јутјуб каналу "Mighty Mike Plays", који води његов син Мајк, објаснио шта се догодило. На каналу се објављују снимци играња Мајнкрафта и Роблокса, а Дејв каже да је све почело као једноставан начин да његов син подијели игре у којима ужива.

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Према његовим ријечима, најпре је помогао Мајку да направи малу Јутјуб рекламну кампању од 20 долара, након што се дјечак пожалио да његови снимци не привлаче довољно прегледа и претплатника. Дејв му је тада показао како да одреди буџет, изабере циљну публику и покрене кампању.

Потрошња трајала три недјеље

Дејв је рекао да је раније сачувао своју службену картицу на Гугл налогу повезаном са његовом пословном имејл адресом, календаром, фајловима и начинима плаћања. Након што је видио оца како креира кампању од 20 долара, Мајк се наводно сам вратио на алат за оглашавање и почео да прави сопствене кампање.

"Он заправо није схватио да је то требало да буде нека врста ограничења. Логика је, ваљда, била једноставна: више новца, више прегледа", рекао је Дејв.

Отац је испричао да је касније позван на састанак са својим надређеним, представницима компаније и финансијским тимом. Током састанка запослени су му показали преглед потрошње на оглашавање у претходне три недјеље и тражили да објасни 118.000 долара трошкова направљених службеном картицом која му је била додијељена.

Дејв каже да су трансакције биле повезане са снимцима чији су наслови укључивали "Mighty Mike", "Epic Roblox" и садржај из Мајнкрафта. Додао је да су три промовисана видеа достигла око 200.000 прегледа, али да још није добио информацију да ли ће компанија од њега захтјевати да врати новац или да ли ће задржати посао.

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Отац је више пута нагласио да не вјерује да је његов син разумио значај толиког трошења новца, али је признао да је он одговоран јер је оставио податке картице доступним, без ограничења потрошње или родитељске контроле.

Дејв је рекао да породица планира да уклони сачуване податке о плаћању, уведе лимите потрошње и постави родитељску контролу. Такође је најавио да би канал "Mighty Mike Plays" могао да буде привремено обустављен док се ситуација не разјасни.

На крају видеа Дејв каже да ће породица заједно рјешавати проблем, уз упозорење да се канал можда неће вратити све док не буду уведена "права ограничења". Када су Мајка питали да ли има нешто да поручи својим пратиоцима, деветогодишњак је одговорио: "Дефинитивно сам готов."

Дејвову причу, укључујући наводну потрошњу од 118.000 долара и реакцију компаније, није било могуће независно потврдити.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Америка

Игрице

Плаћање

Дјечак

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