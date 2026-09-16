Срушила се зграда: Међу страдалима и дјеца, десетине људи под рушевинама

Аутор:АТВ редакција
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Зграда у којој су се налазиле расељене палестинске породице срушила се у граду Гази у сриједу, при чему је погинуло најмање 12 људи, укључујући четворо дјеце, а 15 је повријеђено.
Вишеспратница је била тешко оштећена током рата између Израела и Хамаса и постојала су упозорења о њеној безбједности.
Десетине људи и даље се воде као нестале или су заробљене под рушевинама, а на видео-снимцима се види како екипе цивилне заштите прегледају олупину и користе булдожере како би извукле људе, укључујући и дјецу.
Зграда је била дјелимично уништена у израелском удару раније током рата. Није било одмах јасно шта је изазвало рушење, али у Гази, гдје је већина зграда оштећена или уништена, на десетине вишеспратница срушило се током рата, посебно током зимских временских неприлика.
Рушење зграда постало је велика опасност у Гази.
Расељене породице често су се враћале из шаторских кампова у домове који су оштећени у бомбардовању током скоро три године рата.
Breaking | The death toll has risen to 11, including children, with dozens still missing, after a building housing displaced Palestinians collapsed in the Al-Sinaa area, west of Gaza City.— Quds News Network (@QudsNen) September 16, 2026
The building had sustained serious damage during the ongoing Israeli genocide, causing it… pic.twitter.com/2AnEKMSHHF
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