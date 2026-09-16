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Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ

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16.09.2026 12:12

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Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ
Фото: АТВ

Лице чији су иницијали С. Г., за којим је Основни суд у Бањалуци раније издао наредбу за расписивање потјернице, лишено је слободе у Градишци.

Хапшење се одиграло јутрос у 9:15 часова на подручју Градишке.

Ухапшени С. Г. оптужен је оптужницом Окружног јавног тужилаштва Бањалука због кривичног дјела угрожавање сигурности из члана 150, став 1, Кривичног законика Републике Српске.

Осумњичени је одмах након хапшења спроведен и предат у руке службеницима Казнено-поправног завода Бањалука.

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Тагови :

КПЗ Бањалука

хапшење

Градишка

лице с потјернице

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