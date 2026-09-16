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Акција "Кота": Заплијењена већа количина оружја, шест особа "под лупом" полиције

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16.09.2026 08:23

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Акција Кота
Фото: Уступљена фотографија

У акцији кодног назива "Кота" заплијењено је више војних пушака и експлозивних направа, а под криминалистичком обрадом тренутно је шест особа, потврђено је за АТВ.

Aкција "Кота"

Акција се спроводи под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а спроводе је полицијски службеници ПУ

Градишка и Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске.

"У оквиру акције извршени су претреси на више локација на подручју ПУ Градишка и том приликом су пронађене и заплијењене аутоматске пушке, војне пушке, снајпери, експлозивне направе, ручни ракетни бацач "зоља", бомбе", наводе у ПУ Градишка.

Додаје да се акција спроводи дужи временски период и осумњиченима се на терет ставља да су као организована криминална група починили кривична дјела недозвољене производње и промета оружја.

Сумња се да је оружје било намијењено продаји ван граница БиХ.

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Тагови :

Акција "Кота"

трговина оружјем

хапшења

Градишка

хапшење

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