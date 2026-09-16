"Рупа на рупи, кратери уништавају аута" : Пут од Драгочаја до Мотика у катастрофалном стању, Град ћути

Аутор:АТВ редакција
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2026. или 1916. година? Тешко се може рећи о којој се ради када се прође улицом која спаја бањалучка насеља Драгочај и Мотике.
Улица већ дуже вријеме представља праву опасност, како за возаче, тако и за пјешаке. Због тешких оштећења и дотрајалости, пут је на многим мјестима потпуно уништен, а мјештани поручују да је пролазак овим путем постао прави изазов.
"Да овуда прођете аутом, морате да будете права експерт, ко овуда прође без да упадне у рупу или запне, може комотно возити рели или Формулу 1", кажу нам мјештани са којима смо разговарали.
А слике са терена говоре више од 1000 ријечи.
Огромне рупе, удубљења и ивице асфалта које се ломе из дана у дан, додатно су сузиле онако уску саобраћајницу.
Велики проблем имају и возачи који слабије познају овај терен. Не знајући какве их препреке чекају, неријетко возилима директно ударају у дубоке кратере, што доводи до озбиљних оштећења возила. Траг уља који "изворе" из једног "кратера" најбоље показује стање.
"Ко год овдје прође брже од хода пјешака, ризикује да остави картер на путу. Трагови уља на асфалту све говоре. Људи уништавају гуме, амортизере и осовине свакодневно", кажу нам огорчени мјештани.
Они истичу да су се у више наврата обраћали Граду, указујући на хитност ријешавања овог проблема. Одговоре, међутим, како кажу, до данас нису добили.
Видјевши да је "враг однио шалу" и да од надлежних нема помоћи, мјештани су одлучили да сами, бар мало поправе очајно стање.
О властитом трошку повремено насипају најкритичније рупе пијеском како би бар колико-толико оспособили пут за нормално функционисање и прилаз кућама.
Међутим, то је само привремено рјешење које прва јача киша спере, остављајући још већа оштећења.
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