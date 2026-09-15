Додик: СНСД је увијек улагао у Бањалуку, и наставиће да улаже

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука и сваки њен дио морају бити једнако важни. СНСД је увијек улагао у Бањалуку и наставиће да улаже, јер желимо снажан, уређен и развијен град, по мјери сваког човјека који у њему живи, навео је лидер странке, Милорад Додик.
"Вечерас смо у Центру 1 и Борику 2 још једном показали да смо међу својим народом, да слушамо људе и знамо шта су њихови стварни проблеми. Бањалука мора и може више, а ми смо спремни да радимо и да заједно са нашим људима наставимо њен развој", навео је Додик на Иксу те додао:
Бањалука и сваки њен дио морају бити једнако важни. СНСД је увијек улагао у Бањалуку и наставиће да улаже, јер желимо снажан, уређен и развијен град, по мјери сваког човјека који у њему живи.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2026
Вечерас смо у Центру 1 и Борику 2 још једном показали да смо међу својим народом, да… pic.twitter.com/nhgkO5pC0w
"Подршка Сави Минићу, Жељки Цвијановић и СНСД-у показује да Бањалука препознаје политику која доноси стабилност, развој и сигурност Републици Српској".
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