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Додик: СНСД је увијек улагао у Бањалуку, и наставиће да улаже

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15.09.2026 21:43

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СНСД Бањалука Милорад Додик
Фото: X/Milorad Dodik

Бањалука и сваки њен дио морају бити једнако важни. СНСД је увијек улагао у Бањалуку и наставиће да улаже, јер желимо снажан, уређен и развијен град, по мјери сваког човјека који у њему живи, навео је лидер странке, Милорад Додик.

"Вечерас смо у Центру 1 и Борику 2 још једном показали да смо међу својим народом, да слушамо људе и знамо шта су њихови стварни проблеми. Бањалука мора и може више, а ми смо спремни да радимо и да заједно са нашим људима наставимо њен развој", навео је Додик на Иксу те додао:

"Подршка Сави Минићу, Жељки Цвијановић и СНСД-у показује да Бањалука препознаје политику која доноси стабилност, развој и сигурност Републици Српској".

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

Избори 2026

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