Цвијановић: Предивно вече у срцу Бањалуке и срдачно дружење "Међу комшијама"

Коментари:0
Предивно вече у срцу Бањалуке и срдачно дружење "Међу комшијама", навела је потпредсједница СНСД Жељка Цвијановић.
- Хвала свима који су дошли на плато код "Пентагона" да разговарамо, подијелимо идеје и уживамо у сјајној атмосфери. Ово је била јединствена прилика да у опуштеном дружењу чујемо све оно што занима наше грађане и шта им је важно - истакла је Цвијановић на Инстаграму.
Заједно са предсједником Милорадом Додиком и предсједником Владе Савом Минићем и нашим кандидатима, ту смо да слушамо и да, као и увијек, радимо у најбољем интересу нашег народа. Ваша подршка и енергија нам дају снагу да наставимо даље - поручила је Цвијановић.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
7 ч11
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
22
30
22
21
22
14
22
12
22
03
Тренутно на програму