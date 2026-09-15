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Цвијановић: Предивно вече у срцу Бањалуке и срдачно дружење "Међу комшијама"

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15.09.2026 21:36

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Цвијановић: Предивно вече у срцу Бањалуке и срдачно дружење "Међу комшијама"
Фото: Instagram

Предивно вече у срцу Бањалуке и срдачно дружење "Међу комшијама", навела је потпредсједница СНСД Жељка Цвијановић.

- Хвала свима који су дошли на плато код "Пентагона" да разговарамо, подијелимо идеје и уживамо у сјајној атмосфери. Ово је била јединствена прилика да у опуштеном дружењу чујемо све оно што занима наше грађане и шта им је важно - истакла је Цвијановић на Инстаграму.

​Заједно са предсједником Милорадом Додиком и предсједником Владе Савом Минићем и нашим кандидатима, ту смо да слушамо и да, као и увијек, радимо у најбољем интересу нашег народа. Ваша подршка и енергија нам дају снагу да наставимо даље - поручила је Цвијановић.

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Жељка Цвијановић

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