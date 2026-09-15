Млади из Србије и Републике Српске у Русији обиљежили Дан српског јединства

Аутор:АТВ редакција
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Млади из Србије и Републике Српске су у Русији, на Свјетском самиту младих у Јекатеринбургу, поносно истакли српске заставе и заједно обиљежили празник који симболизује јединство српског народа, слободу и очување националног идентитета.
- Слике српских застава у Јекатеринбургу послале су симболичну, али снажну поруку да, гдје год да се налазе, Срби са поносом чувају свој идентитет, своју заставу и осјећај припадности заједничком народу - саопштено је из Удружења Срба са Дрине.
Они су истакли да посебну симболику носи чињеница да је Дан српског јединства обиљежен управо у пријатељској Руској Федерацији - земљи са којом српски народ повезују дубоке историјске, духовне, културне и братске везе.
- Заједничко обиљежавање празника са директором Канцеларије Владе Србије за јавну и културну дипломатију Арноом Гујоном и руским пријатељима још је једна потврда традиционалног пријатељства српског и руског народа - наведено је у саопштењу.
Предсједник Удружења Филип Пајић истакао је да српски и руски народ повезује пријатељство које је издржало бројна историјска искушења.
- Наша генерација има обавезу да то пријатељство не посматра само као део прошлости, већ да га додатно развија и остави још снажнијим генерацијама које долазе - поручио је Пајић.
Свјетски самит младих представља велики међународни догађај који окупља младе, представнике организација и друштвене лидере из различитих земаља, а комплетну организацију и боравак учесника финансира Руска Федерација, преноси РТРС
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