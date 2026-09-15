Logo

Билећани против солара

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.09.2026 19:29

Коментари:

0
Билећа протест соларни панели
Фото: ATV

257 хектара толику површину требало би да заузме нова соларна електрана код Билеће. Ако се то обистини у селима Љубишићи, Подосоје, Торич живота нема, кажу мјештани који су данас стигли у општину да се упознају са пројектом и виде карту. Косто је остао у шоку.

„Видио сам на тој карти и мислим да сам један од тих коме се 90% земље односно шуме узима. Не знам која је тачно површина али ми остају само двије од 17 парцела“, казао је Косто Шешлија, село Подосоје.

Ови људи Јавну расправу траже што прије али и хитно засиједање локалног парламента. Страхују за егзистенцију

„Људи на овим просторима живе претежно од сточарства, људи држе стоку краве, те краве иду на испашу није стајски узгој. Ми морамо то смањивати ми не можемо опстати на овим теренима“, рекао је Мићо Џелетовић, село Чепелица.

„Нека нас иселе брате као што су иселили ове око ријеке Требишњице, нека иселило и нас па да идемо даље у Војводину или негдје горе, овдје живота нема“, рекао је Радован Тркуља, село Подосоје.

Нема ни пуно информација о инвеститорима, али је очигледно да ће панели опколити Билећу.

Ако се обистини овај план солари би могли бити по свим брдима чак и у непосредној близини билећке Касарне.

Наташа Цуца начелница урбанизма у Билећи данас није жељела пред камере, али нам је објаснила да је у току јавни увид регулационог плана гдје грађани могу изнијети мишљења и сугестије.

Билећки начелник нам каже да ће се детаљно упознати са пројектом и наредних дана изаћи у јавност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Билећа

Соларни панели

Соларна електрана

Мјештани

Коментари (0)

Више из рубрике

У Градској управи у Фочи данас је подијељено 40 ауто-сједалица родитељима беба рођених у овој години.

Градови и општине

Подијељено 40 ауто-сједалица за бебе рођене у овој години

6 ч

0
Најновије вијести и актуелности из Сарајева. Пратите сва дневна дешавања, извештаје, политичке и друштвене приче на АТВ порталу.

Градови и општине

Грађани ФБиХ о бојкоту српских производа: Купујемо оно што је јефтиније

9 ч

1
Млади из Зворника и Малог Зворника који су се данас састали на мосту краља Александра Првог Карађорђевића поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Градови и општине

Сусрет младих на мосту: Обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе

9 ч

0
Њива

Градови и општине

Прилика за грађане: Град продаје земљиште

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Ел Нињо би могао бити најјачи у историји: Објављена прва прогноза за снијег

22

21

Трагедија: Младожења погинуо у саобраћајној несрећи на дан вјенчања

22

14

Американка добила 5.000 долара да се пресели у град за који никад није чула

22

12

Додик: Бањалука не може без СНСД

22

03

Минић: Хвала, Бањалуко, идемо снажно и одлучно у велику побједу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима