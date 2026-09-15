Билећани против солара

Аутор:Бојан Носовић
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257 хектара толику површину требало би да заузме нова соларна електрана код Билеће. Ако се то обистини у селима Љубишићи, Подосоје, Торич живота нема, кажу мјештани који су данас стигли у општину да се упознају са пројектом и виде карту. Косто је остао у шоку.
„Видио сам на тој карти и мислим да сам један од тих коме се 90% земље односно шуме узима. Не знам која је тачно површина али ми остају само двије од 17 парцела“, казао је Косто Шешлија, село Подосоје.
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„Људи на овим просторима живе претежно од сточарства, људи држе стоку краве, те краве иду на испашу није стајски узгој. Ми морамо то смањивати ми не можемо опстати на овим теренима“, рекао је Мићо Џелетовић, село Чепелица.
„Нека нас иселе брате као што су иселили ове око ријеке Требишњице, нека иселило и нас па да идемо даље у Војводину или негдје горе, овдје живота нема“, рекао је Радован Тркуља, село Подосоје.
Нема ни пуно информација о инвеститорима, али је очигледно да ће панели опколити Билећу.
Ако се обистини овај план солари би могли бити по свим брдима чак и у непосредној близини билећке Касарне.
Наташа Цуца начелница урбанизма у Билећи данас није жељела пред камере, али нам је објаснила да је у току јавни увид регулационог плана гдје грађани могу изнијети мишљења и сугестије.
Билећки начелник нам каже да ће се детаљно упознати са пројектом и наредних дана изаћи у јавност.
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