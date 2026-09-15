Сусрет младих на мосту: Обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе

Аутор:АТВ редакција
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Млади из Зворника и Малог Зворника који су се данас састали на мосту краља Александра Првог Карађорђевића поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе обиљежава се 15. септембра, јер је српска војска на тај датум 1918. године пробила Солунски фронт и допринијела распаду савеза Централних сила и завршетку Првог свјетског рата.
Обиљежавање празника установљено је 2020. године како би се ојачало јединство српског народа у Србији и Републици Српској.
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