Пет једноставних трикова за најлакше гуљење печених паприка

Аутор:АТВ редакција
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Прионули сте на израду зимнице и кренули и планирате припремати ајвар, али прибојавате се тренутка када ћете морати гулити печене паприке?
Не брините, доносимо вам неколико трикова уз помоћ којих ћете то одрадити брзо и једноставно.
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Без обзира на то треба ли вам печена паприка за ајвар или једноставно желите уживате у салати од печених паприка, њихово гуљење сигурно вам компликује припрему.
Њега можете користити ако паприке припремате тако да их очишћене и нарезане печете у рерни. Прије печења врх посуде или протвана добро прекријте алуминијском фолијом. Чврсто стисните ивице како ваздух не би могао ући у посуду. Када су паприке готове, не вадите из посуде и не скидајте фолију него оставите вруће паприке покривене 20 минута. Пара коју сте "заробили" испод фолије одвојиће кожу од меса паприке и лакше ћете је гулити.
Ако паприке печете у рерни, а случајно немате фолије, одмах након печења вруће паприке пажљиво погурајте на једну "хрпу", прекријте већом здјелом и пустите да се охладе. Добићете исти ефект парења као и код употребе алуминијске фолије с истим резултатом.
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Понекад кожи паприка треба јако мало да се одвоји, али употребом оштрих кухињских предмета попут ножа у жељи да је што прије скинемо најчешће уништимо месо паприка. У овој ситуацији најбоље вам помаже чачкалица која је довољно чврста да одради тај посао, а опет довољно танка и мала. Пажљиво завуците чачкалицу под кожу и лагано повлачите према крајевима паприке те напосљетку прстима одвојите ослобођену кожу.
Паприке можете пећи цијеле, на традиционалном грилу или на плинском шпорету. У гуљењу цијелих печених паприка помаже трик Марте Стеварт. Врућу паприку након печења замотајте у кухињски убрус и оставите паприку да се охлади у њему. Након хлађења само лагано папиром повуците кожу с паприке. Немојте користити други папир попут нпр. тоалетног јер он није довољно чврст, пара која настаје хлађењем јако ће га смочити и онда бисте на својим паприкама убрзо могли видјети остатке папира.
Ако приликом печења у дому немате убруса, послужиће чврста папирната врећица, нпр. она од пекарских производа. Метода је иста – вруће паприка ставите у врећицу коју потом добро затворите и оставите да се паприке охладе у њој па потом лагано врећицом одвојите кожу од меса.
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САВЈЕТ ПЛУС: Код куповине паприка бирајте оне дебље с више меса. Такве "меснате" паприке лакше се гуле након печења, пише Задовољна.хр.
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