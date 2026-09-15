Шта се дешава када пијете кафу на празан стомак: Ово су могуће реакције организма

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јутарња кафа многима је први напитак након буђења, али код појединих људи испијање кафе прије доручка може да изазове непријатне реакције.
Ефекти зависе од количине кофеина, али и од индивидуалне осјетљивости.
Кафа садржи бројне хемијске једињења, али је кофеин њен најпознатији активни састојак.
Он стимулише мозак и повећава будност, због чега многима помаже да се разбуде и лакше започну дан, пише портал Еат This, Нот That.
Међутим, када се кафа пије на празан стомак, ефекат кофеина код неких људи може бити израженији. Брунилда Назарио, лекарка и главна уредница медицинског садржаја на порталу WebMD, наводи да се кофеин брзо и готово потпуно апсорбује у желуцу. Због тога поједини људи након кафе прије јела могу осјетити убрзан рад срца, дрхтавицу, главобољу, нелагодност у стомаку или мучнину.
Један од разлога због којих некима кафа на празан стомак не прија јесте њен утицај на дигестивни систем. Кофеин може да подстакне лучење гастрина, хормона који стимулише желудац да производи хлороводоничну киселину.
Осим тога, кафа може да смањи притисак доњег сфинктера једњака, мишића који спрјечава враћање садржаја из желуца у једњак. Код осјетљивих особа то може допринијети појави рефлукса и горушице. Симптоми могу укључивати пецкање у грудима, кисео или горак укус у устима, отежано гутање и враћање мање количине хране или течности.
То ипак не значи да ће свако ко попије кафу прије доручка имати проблем са желуцем. Реакција зависи од особе, количине кафе и индивидуалне осјетљивости. Чак ни кафа без кофеина није нужно решење за свакога ко има осјетљив желудац или рефлукс.
Савјети
Изаберите прави новчаник: Ево која боја највише привлачи паре
Јутарња кафа многима је први напитак након буђења, али код појединих људи испијање кафе прије доручка може да изазове непријатне реакције. Ефекти зависе од количине кофеина, али и од индивидуалне осјетљивости.
Кафа садржи бројне хемијске једињења, али је кофеин њен најпознатији активни састојак. Он стимулише мозак и повећава будност, због чега многима помаже да се разбуде и лакше започну дан, пише портал Eat This, Нот That.
Међутим, када се кафа пије на празан стомак, ефекат кофеина код неких људи може бити израженији. Брунилда Назарио, докторица и главна уредница медицинског садржаја на порталу WebMD, наводи да се кофеин брзо и готово потпуно апсорбује у желуцу. Због тога поједини људи након кафе прије јела могу осјетити убрзан рад срца, дрхтавицу, главобољу, нелагодност у стомаку или мучнину.
Један од разлога због којих некима кафа на празан стомак не прија јесте њен утицај на дигестивни систем. Кофеин може да подстакне лучење гастрина, хормона који стимулише желудац да производи хлороводоничну киселину.
Осим тога, кафа може да смањи притисак доњег сфинктера једњака, мишића који спрјечава враћање садржаја из желуца у једњак. Код осјетљивих особа то може допринијети појави рефлукса и горушице. Симптоми могу укључивати пецкање у грудима, кисео или горак укус у устима, отежано гутање и враћање мање количине хране или течности.
То ипак не значи да ће свако ко попије кафу прије доручка имати проблем са желуцем. Реакција зависи од особе, количине кафе и индивидуалне осјетљивости. Чак ни кафа без кофеина није нужно ријешење за свакога ко има осјетљив желудац или рефлукс.
Кафа сама по себи није напитак који треба посматрати искључиво негативно. Према Брунилди Назарио, поједина истраживања указују на повезаност редовне конзумације кафе са мањим ризиком од неких здравствених проблема, међу којима су дијабетес, болести срца, Паркинсонова болест и масна болест јетре. Ипак, доступни подаци нису довољни да би се кафа препоручила као средство за побољшање здравља.
Важан је и начин припреме. Непрерађена кафа, попут турске или кафе припремљене француском пресом, садржи једињења која могу повећати ниво ЛДЛ, односно "лошег" холестерола, па је и у овом случају важна умјереност.
Зато за већину људи питање није да ли треба потпуно избацити кафу, већ како организовати њено испијање тако да не изазива непријатне симптоме.
Ако кафа на празан стомак изазива мучнину, бол у стомаку или горушицу, једноставно решење може бити да се прва шоља помјери након доручка или да се пије уз оброк. Ако се непријатне тегобе понављају, нарочито код особа које већ имају проблем са рефлуксом, требало би обратити пажњу на реакције организма и по потреби разговарати са љекаром, преноси Данас.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
46
12
40
12
37
12
36
12
35
Тренутно на програму