Угризао га паук - неколико дана касније завршио у коми

Аутор:АТВ редакција
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Када је 61-годишњи Питер Марфи из британског Мансфилда угледао необичног паука на кревету, није ни слутио да ће се само неколико дана послије у болници борити за живот.
Створење с "прозирним кошчатим тијелом и црвеним очима", како га сам описује, једноставно је покупио и изнио напоље.
Али, већ сљедећег дана почео га је бољети десни зглоб, који је отекао и поцрвенио. Неколико дана послије више није могао ни нормално говорити.
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У болници се све одвијало брзо. Инфекција се ширила руком, а доктори су Питеровој супрузи Тони (62) рекли да ће, ако је не успију зауставити, морати ампутирати руку.
"Окренуо сам се према Тони и рекао: 'Мислим да ово нећу издржати. Ово би могао бити опроштај', чак сам се успио и насмијешити", присјећа се Питер, преноси "Нет.хр".
Љекари су га ставили у индуковану кому, а пробудио се тек четири дана послије. Прошао је четири операције и сазнао да је имао некротишући фасцитис, опасну инфекцију која уништава мека ткива. Уз то су се појавили тешки целулитис и сепса. Услиједили су пресађивање коже и дуги мјесеци рехабилитације.
Као да све то није било довољно, Питер је у исто вријеме проживљавао и породичну трагедију. Недјељу дана прије његове борбе за живот преминуо му је брат, а у истој болници лежала је и његова тешко болесна сестра.
Питер ју је успио посљедњи пут посјетити, а убрзо након тога и она је преминула.
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"Можда је била судбина што ми је дошао тај необични паук. Захваљујући њему, сестра и ја могли смо посљедњи пут бити заједно", каже.
Била је то својеврсна срећа у несрећи.
Стравично искуство на крају је Питеру промијенило живот. Након лијечења удебљао се и имао више од 130 килограма, брзо се замарао и није се могао како треба играти с унуцима.
Зато су он и Тони промијенили прехрану и почетком 2025. године придружили се програму Слиминг Ворлд. У само годину дана заједно су изгубили више од 64 килограма – Питер око 42, а Тони 22.
Данас три пута седмично играју бадминтон, а Питер тврди да су његови здравствени проблеми нестали.
"Опростили смо се од страха од смрти и пригрлили живот", каже.
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