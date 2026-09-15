Јутарње навике које могу да промијене цијели дан

Аутор:АТВ редакција
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Начин на који започињемо јутро неће преко ноћи "ресетовати" организам нити постоји једна рутина која гарантује дуг живот. Ипак, неколико једноставних навика које понављамо из дана у дан може да утиче на сан, кретање, исхрану и опште здравље много више него повремени екстремни режими.
Не треба вам ни компликована јутарња рутина од два сата. Природно свјетло, мало кретања, разноврсна храна и неколико добрих одлука које можете да поновите сваког дана много су реалнији почетак.
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Једна од најједноставнијих ствари коју можете да урадите након буђења јесте да пустите дневно свјетло у просторију или, још боље, изађете напоље.
Природно јутарње свјетло помаже организму да усклади циркадијални ритам, односно унутрашњи биолошки сат који учествује у регулисању будности и сна.
Не морате да проводите пола јутра напољу. Кратка шетња, одлазак до продавнице или неколико минута на балкону много су једноставнији начин да јутро започнете без тренутног гледања у екран.
Јутарње кретање не мора да значи одлазак у теретану.
Бржа шетња, неколико вјежби истезања или дио пута до посла пређен пјешке могу бити сасвим довољан почетак. Још је важније колико се крећемо током цијелог дана.
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Редовна физичка активност повезује се са мањим ризиком од бројних хроничних болести, а може повољно да утиче и на расположење, сан и одржавање тјелесне тежине.
Ако вам је пола сата одједном превише, нема потребе да због тога потпуно одустанете. И краћи периоди кретања се рачунају.
"Једите дугу" звучи као још један тренд са друштвених мрежа, али иза те једноставне препоруке постоји сасвим логична идеја.
Воће и поврће различитих боја садрже различите витамине, минерале, влакна и биљна једињења. Умјесто потраге за једном "супернамирницом", корисније је током недјеље мијењати оно што стављате на тањир.
Бобичасто воће, парадајз, шаргарепа, паприка, зелено лиснато поврће, цитруси и махунарке могу бити део такве разноврсности.
Циљ није савршен доручак сваког јутра, већ да разноврсна биљна храна постане правило, а не изузетак.
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Тврдња да свако мора да доручкује одмах након буђења није универзално правило.
Некоме одговара ранији доручак, док друга особа природно једе нешто касније. Много је важније каква је укупна исхрана током дана и да распоред оброка одговара здравственом стању, терапији и животном ритму.
Умјерени размаци између оброка могу бити сасвим нормални, али то не значи да треба гладовати како бисте "очистили организам". Тијело већ има јетру, бубреге и друге системе који непрекидно обављају тај посао.
Ако имате дијабетес, узимате одређене лијекове, трудни сте или имате здравствено стање које захтјева посебан распоред исхране, експериментисање са дужим периодима без хране није нешто што треба радити без стручног савјета.
Здравље није само питање онога што једемо и колико корака направимо.
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Мозгу такође пријају изазови. Учење језика, свирање инструмента, плес, читање, решавање проблема или нови хоби могу да нас извуку из аутоматизма свакодневне рутине.
Не морате сваког јутра да учите нову вештину, али можете одвојити дио дана за нешто што захтјева пажњу, памћење и размишљање.
Највећа грешка је покушај да од сутра промијените све.
Устајање у пет, тренинг, медитација, савршен доручак, десет хиљада корака и нова животна филозофија звуче одлично док не стигне трећи дан.
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Много реалнији приступ је да изаберете једну или двије навике које заиста можете да задржите.
Здравље се много рјеђе гради великим потезом направљеним једном, а много чешће малим стварима које успијевамо да поновимо довољно дуго.
(Она.рс)
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