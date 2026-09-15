Пјевачица се развела, па остала да живи са супругом

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Нивес Целзијус, иза себе има брак са Дином Дрпићем, са којим је добила двоје дјеце. Сада је открила како су радили на односу након развода, да би данас дјеци били највећа подршка.
Наиме, Нивес је открила да је однос њен и њеног бившег супруга, након развода био нарушен, те да се јако трудила да тај однос због деце постави што функционалније:
"Кад смо се Дино и ја разилазили, то у некој првој фази није било добро. Тај период лошег је трајао. Није само пуф, ми се разводимо и сад смо као најбољи пријатељи. Требао је проћи тај процес, да се унормале односи", рекла је она и истакла да је уложила својски напор:
"Јако сам се трудила да се то догоди. Онда у неком тренутку се и он прилагодио тој ситуацији. Скакала сам на трепавицама, само да доведемо тај однос у нормалу. И захвална сам сада на томе и знам да су дјеца захвална", рекла је па открила да су дјеца прижељкивала да су се родитељи раније одлучили на развод:
"Драго им је да смо остали заједница. Колико знају рецимо да кажу: "Било би нам драже да сте се раније разишли, јер не би морали учествовати у тим свађама", толико им је драго да смо опет остали некако заједница, гдје они имају подршку у сваком тренутку. Никад нису добили утисак да им је неко од родитеља фалио", рекла је за ИнМагазин.
Подсјетимо, Нивес је недавно јавност изненадила изјавом, да са супругом и након развода живи под истим кровом:
"Нисмо раздвојени, скоро увек смо заједно, осим ако нисмо на путу или је он са својом дјевојком. Одлично функционише, наравно када дуже останете са неким, дође до неких неслагања, али до данас, он је и даље један од мојих најбољих пријатеља и и даље га неизмјерно волим", рекла је Нивес у подкасту ‘Шоу на квадрат’ и шокирала:
"Нисам добра с његовом дјевојком, знамо се извиђања, нисмо се добро упознале. Она је као прво предивна особа колико сам успјела закључити из његових прича, такође супер је с мојом дјецом, поготово Таисхом, што јако цијеним. А друго знате како је згодна, болесно лијепа, као Моница Белучи", преноси Блиц.
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