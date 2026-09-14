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На концерт Драгана Којића Кебе дошла инспекција

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14.09.2026 18:11

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Драган Којић Кеба
Фото: Youtube/ Srbija Danas

Драган Којић Кеба у суботу је одржао солистички концерт на Ташмајдану у Београду. Међутим, нико није знао да се на концерту појавила инспекција, што је пјевач открио данас на снимању "Звезде Гранда".

"Размишљао сам шта да кажем, од срца вам кажем након свих ових година и толико наступа, највише вјерујем свом осјећају, имао сам осјећај као да са много више него што сам желио, преплавила ме публика која је много више ми дала него што су имали и дали. Захвалио бих се што су дошли у толиком броју", рекао је Драган поводом концерта и открио да је Снежана Ђуришић све пратила и дала је свој суд о његовом концерту.

"Захвалио бих јој се на подршци, она увијек пита има ли треме. Звала ме и рекла како сам добро наштимовао грло, видјела је да ми је било тешко првих пола сата због озвучења, инспекција је мјерила децибеле никог нисмо жељели да узнемиримо у 10 сати, био сам спреман да платим", говорио је Кеба.

Драган Којић Кеба

Сцена

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Сања Вучић је у једном моменту улетјела у интервју, пољубила га и открила зашто није била на концерту.

"Радила сам те вечери", оправдала се Сања, а потом је Кеба открио зашто ни Цеца Ражнатовић није била гост на његовом концерту с обзиром на то да имају заједнички дует.

"Није могла да дође, мислим да је имала наступ. Не сумњам у то, субота је пјевачи наступају", истакао је пјевач.

Подсјетимо, Драган Којић Кеба је мало прије концерта говорио за медије, па је открио да му је концерт на Ташмајдану жеља већ 30 година.

(Мондо)

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Тагови :

Драган Којић Кеба

концерт

Инспекција

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