Logo

Минић и Мацут у Бањалуци: Састанак уочи обиљежавања Дана српског јединства

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 18:49

Коментари:

1
Мацут Минић састанак министри
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са премијером Србије Ђуром Мацутом.

Осим министра унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимира, састанку присуствују министри правде, пољопривреде, за европске интеграције, те омладине и спорта Српске и Србије, као и генерални конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић.

Минић Мацут састанак

Република Српска

Мацут стигао у Бањалуку, састао се са Минићем

Састанак се одржава у Сједишту Владе Републике Српске, уочи централног обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе, које заједнички организују владе Српске и Србије.

Радан Остојић

Република Српска

Остојић за АТВ: Српском народу је јединство неопходно за опстанак

Након састанка, Минић и Мацут обратиће се медијима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Саво Минић

Ђуро Мацут

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Влада Републике Српске

Коментари (1)

Више из рубрике

Предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут стигао је у Бањалуку на обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Република Српска

Мацут стигао у Бањалуку, састао се са Минићем

2 ч

0
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске

Република Српска

Остојић за АТВ: Српском народу је јединство неопходно за опстанак

2 ч

1
Потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић, који је у Теслићу отворио завршни турнир 25. Шаховског првенства пензионера Републике Српске, изјавио је да пензионери имају пуну подршку Владе.

Република Српска

Шеранић: Пензионери имају пуну подршку Владе

3 ч

0
СНСД Модрича трибина Избори 2026

Република Српска

"Повјерење је част, али и велика обавеза"

3 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Цвијановић: Заједно, упркос свему, сада и заувијек

20

33

Преминуо Боб Маки

20

29

Љевица губи подршку, Јанша одолијева, Пирц Мусар више није најпопуларнија

20

20

Почела централна свечаност обиљежавања Дана српског јединства

20

03

Кувар из Херцеговине осумњичен за подметање пожара на Пељешцу, "мотив" му било разочарење у љубави

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима