Минић и Мацут у Бањалуци: Састанак уочи обиљежавања Дана српског јединства

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са премијером Србије Ђуром Мацутом.
Осим министра унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимира, састанку присуствују министри правде, пољопривреде, за европске интеграције, те омладине и спорта Српске и Србије, као и генерални конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић.
Република Српска
Мацут стигао у Бањалуку, састао се са Минићем
Састанак се одржава у Сједишту Владе Републике Српске, уочи централног обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе, које заједнички организују владе Српске и Србије.
Република Српска
Остојић за АТВ: Српском народу је јединство неопходно за опстанак
Након састанка, Минић и Мацут обратиће се медијима.
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