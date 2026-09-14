1.608- Број несталих које Република Српска и данас тражи

Аутор:Милица Марјановић
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1.608 – то је број несталих које Република Српска и данас тражи. Међу оним који још чекају информације о судбини својих најближих је Милица Тубић, која свог сина Милана тражи већ 31 годину.
Нестао је 1995. године. Каже, наду све теже проналази. Иста бол прати и Живку Гуњевић, мајку погинулог Триве Гуњевића, који је страдао на бихаћком ратишту 1994. године. Кроз пјесме које му посвећује, каже, проналази разлог да живи.
"Тражили смо га горе и некидан смо пролазили кроз бунареве, тамо гдје је он био и задњи пут сам га видјела тамо на Мањачи, сваки пут се исплачем. Сваки дан све више и више губим наду како је отишла ова институција у Федерацију ми више немамо изгледа ни мало да ћемо наћи наше најмилије", рекла је Милица Тубић, мајка несталог Милана Тубића.
"Пишем, о њему и издала сам двије књиге и други разлог мислим има их много наравно да човјек живи и да буде позитиван јесте да се одазивам на овакве скупове и имам осјећај гдје год се појави његово име да сам нешто учинила, али бол остаје иста", рекла је Живка Гуњевић, мајка погинулог Триве Гуњевића.
За 18 година рада Института за нестала лица БиХ пронађени су и идентификовани посмртни остаци само 83 лица. Међу несталим је 351 жена и десеторо дјеце. Нестало је 975 цивила и 608 српских бораца. Њихови посмртни остаци могли би се налазити у масовним и појединачним гробницама, док се за бројне и даље не зна ни гдје им је траг.
"За свих ових 18 година до сада је пронађено укупно 83 посмртна остатка и исто толико идентификовано, идентификован је нешто већи број али та тијела су пронађена раније управо зато тражимо од институција да се овим питањем позабаве мало више и да заједно са нама формирамо канцеларију која ће се на ентитетском нивоу бавити само и искључиво тражењем несталих", рекла је Исидора Граограц, предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила.
Младе генерације морају чувати сјећање на нестале и погинуле у Одбрамбено-отаџбинском рату, како њихова жртва не би била заборављена, истиче Марко Ромић.
"Посебно охрабрује што је велики број дјеце из школа у Бањалуке и Републике Српске зато што уколико будући потомци не буду памтили оно што је одбрамбено-отаџбински рат уколико не буду памтили див хероје и те за чијим посмртним остацима трагамо њихова жртва ће бити узалудна", рекао је Марко Ромић, савјетник предсједника Републике Српске.
На Спомен-костурници на Новом гробљу у Бањалуци положени су вијенци, а у Храму Христа Спаситеља служен је парастос. Вијенци су положени и на Централном спомен-обиљежју. Посмртни остаци неидентификованих цивила и војника и данас се чувају у спомен-костурницама у Бањалуци, Источном Сарајеву и Невесињу.
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