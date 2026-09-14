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Почела централна свечаност обиљежавања Дана српског јединства

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14.09.2026 20:20

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Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, почела је у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.
Фото: ATV

Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, почела је у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.

Свечаности присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, премијери Српске и Србије Саво Минић и Ђуро Мацут, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Милорад Додик, Његова светост патријарх српски Порфирије.

Присутни су и министри у владама Републике Српске и Србије, представници Српске у заједничким институцијама, народни посланици, као и неколико хиљада грађана.

Дан српског јединства

Свечаност у Спортској дворани "Борик" почела је интонирањем химни Републике Српске "Моја Република" и Србије "Боже правде".

Обиљежавање овог празника установљено је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској, али и јачања култа националне заставе.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када је 1918. године српска војска пробила Солунски фронт

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Република Српска

свечана академија

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