Почела централна свечаност обиљежавања Дана српског јединства

Аутор:АТВ редакција
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Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, почела је у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.
Свечаности присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, премијери Српске и Србије Саво Минић и Ђуро Мацут, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Милорад Додик, Његова светост патријарх српски Порфирије.
Присутни су и министри у владама Републике Српске и Србије, представници Српске у заједничким институцијама, народни посланици, као и неколико хиљада грађана.
Свечаност у Спортској дворани "Борик" почела је интонирањем химни Републике Српске "Моја Република" и Србије "Боже правде".
Обиљежавање овог празника установљено је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској, али и јачања култа националне заставе.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када је 1918. године српска војска пробила Солунски фронт
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