Томаш: Чувати сјећање на погинуле и истрајати у трагању за несталим

Аутор:АТВ редакција
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Обавеза српског народа је да чува сјећање на погинуле у Одбрамбено-отаџбинском рату и да истраје у трагању за несталим, поручио је данас градоначелник Прњавора Дарко Томаш.
Томаш, који је данас присуствовао обиљежавању Дана несталих и погинулих истакао је да је Прњавор у Одбрамбено-отаџбинском рату платио високу цијену слободе.
"Погинуло је 626 бораца Војске Републике Српске, док се за још 28 бораца и једном цивилном жртвом рата и даље трага", навео је Томаш.
Поводом обиљежавања Дана несталих и погинулих у Храму Светог великомученика Георгија у Прњавору служен је парастос за погинуле и нестале борце Војске Републике Српске.
Из Градске организације породица заробљених и несталих Прњавор указују да процес тражења несталих тече веома споро, док породице и даље живе у неизвјесности, преноси Срна.
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