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Томаш: Чувати сјећање на погинуле и истрајати у трагању за несталим

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14.09.2026 20:46

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Томаш: Чувати сјећање на погинуле и истрајати у трагању за несталим
Фото: ATV

Обавеза српског народа је да чува сјећање на погинуле у Одбрамбено-отаџбинском рату и да истраје у трагању за несталим, поручио је данас градоначелник Прњавора Дарко Томаш.

Томаш, који је данас присуствовао обиљежавању Дана несталих и погинулих истакао је да је Прњавор у Одбрамбено-отаџбинском рату платио високу цијену слободе.

"Погинуло је 626 бораца Војске Републике Српске, док се за још 28 бораца и једном цивилном жртвом рата и даље трага", навео је Томаш.

Поводом обиљежавања Дана несталих и погинулих у Храму Светог великомученика Георгија у Прњавору служен је парастос за погинуле и нестале борце Војске Републике Српске.

Из Градске организације породица заробљених и несталих Прњавор указују да процес тражења несталих тече веома споро, док породице и даље живе у неизвјесности, преноси Срна.

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Тагови :

Дарко Томаш

нестали Срби

Одбрамбено отаџбински рат

Војска Републике Српске

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