Минић: Слобода непрестано покреће српски народ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је вечерас у Бањалуци да српски народ непрестано покреће слобода, која нема цијену, а која је заједнички циљ Српске и Србије.
Минић је рекао да обиљежавањем Дана српског јединства, слободе и националне заставе, Република Српска и Србија показују да су јединствен отаџбински простор, који је, нажалост, увијек предмет административних граница.
"Знамо чему тежимо, да ријека Дрина буде кичма, а Српска и Србија два плућна крила једног тијела и једног народа, једне вјере, једне историје, једне културе и свега онога што имамо заједничко", рекао је Минић, обраћајући се окупљенима на централној свечаности поводом обиљежавања овог празника.
Јединство, јер смо један народ.— Саво Минић (@minic_savo) September 14, 2026
Слобода, јер нам је у генима. Никада од слободе мој народ није одустао иако смо је прескупо плаћали.
Застава, јер је симбол нашег памћења, припадности и трајања.
Срећан нам Дан српског јединства, слободе и националне заставе! pic.twitter.com/fgF8kjtkei
Он је додао да је обавеза савременика да пренесу будућим генерацијама истину, не да би некога мрзили, већ да би знали колико је коштала слобода, а и да им не би неко други причао искривљену истину.
"Отаџбина једино постоји када је слободна", поручио је Минић.
Република Српска
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Он је указао да је важно српско јединство, да је слобода аксиом српског народа, а застава више од тканине.
"Наша Српска православна црква нас обједињује, наши празници, свеци, молитве, литургије нас везују у једно, да поштујемо Свевишњег, да љубимо свог брата, да опростимо, али не заборавимо и мислим да смо у том духу до сада успјели опстати и остати", рекао је Минић.
Он је истакао да су везе Српске и Србије јаче него икада, да су продукт не само формалних споразума, већ су нешто што подразумијева битисање са обје стране Дрине, те да су за то најзаслужнији предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић, преноси Срна.
Он је увјерен да Српска и Србија само сложно, искрено, пријатељски и братски могу да се очувају у изазовним и тешким временима.
"Али, не смијемо заборавити – морамо бити достојни отаџбине. Нека живи Република Српска! Нека живи Србија!", поручио је Минић.
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