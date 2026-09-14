Logo

Минић: Слобода непрестано покреће српски народ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 21:17

Коментари:

1
Саво Минић
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је вечерас у Бањалуци да српски народ непрестано покреће слобода, која нема цијену, а која је заједнички циљ Српске и Србије.

Минић је рекао да обиљежавањем Дана српског јединства, слободе и националне заставе, Република Српска и Србија показују да су јединствен отаџбински простор, који је, нажалост, увијек предмет административних граница.

"Знамо чему тежимо, да ријека Дрина буде кичма, а Српска и Србија два плућна крила једног тијела и једног народа, једне вјере, једне историје, једне културе и свега онога што имамо заједничко", рекао је Минић, обраћајући се окупљенима на централној свечаности поводом обиљежавања овог празника.

Он је додао да је обавеза савременика да пренесу будућим генерацијама истину, не да би некога мрзили, већ да би знали колико је коштала слобода, а и да им не би неко други причао искривљену истину.

"Отаџбина једино постоји када је слободна", поручио је Минић.

Ђуро Мацут

Република Српска

Мацут: Србија и Српска ће наставити заједно да стварају и чувају српско јединство и слободу

Он је указао да је важно српско јединство, да је слобода аксиом српског народа, а застава више од тканине.

"Наша Српска православна црква нас обједињује, наши празници, свеци, молитве, литургије нас везују у једно, да поштујемо Свевишњег, да љубимо свог брата, да опростимо, али не заборавимо и мислим да смо у том духу до сада успјели опстати и остати", рекао је Минић.

Он је истакао да су везе Српске и Србије јаче него икада, да су продукт не само формалних споразума, већ су нешто што подразумијева битисање са обје стране Дрине, те да су за то најзаслужнији предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић, преноси Срна.

Он је увјерен да Српска и Србија само сложно, искрено, пријатељски и братски могу да се очувају у изазовним и тешким временима.

"Али, не смијемо заборавити – морамо бити достојни отаџбине. Нека живи Република Српска! Нека живи Србија!", поручио је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Предсједник Владе

Коментари (1)

Прочитајте више

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић поручила је поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе да се слобода не чува само на велике датуме него сваког дана.

Република Српска

Тришић Бабић: Слобода се чува сваког дана

3 ч

0
Патријарх Порфирије

Република Српска

Патријарх Порфирије: Јединство српског народа је вјечно

3 ч

0
Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, одржава се у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.

Република Српска

Цвијановић: Заједно, упркос свему, сада и заувијек

3 ч

0
Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, почела је у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.

Република Српска

Почела централна свечаност обиљежавања Дана српског јединства

3 ч

0

Више из рубрике

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић поручила је поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе да се слобода не чува само на велике датуме него сваког дана.

Република Српска

Тришић Бабић: Слобода се чува сваког дана

3 ч

0
предсједник Владе Србије говорио на свечаној академији у Бањалуци поводом Дана српској јединства

Република Српска

Мацут: Србија и Српска ће наставити заједно да стварају и чувају српско јединство и слободу

3 ч

1
Томаш: Чувати сјећање на погинуле и истрајати у трагању за несталим

Република Српска

Томаш: Чувати сјећање на погинуле и истрајати у трагању за несталим

3 ч

0
Патријарх Порфирије

Република Српска

Патријарх Порфирије: Јединство српског народа је вјечно

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Драма у Грчкој: Шакал ушао у шатор и угризао дијете из Србије

22

56

Трамп: Иран очајнички жели договор, одлука је на САД-у

22

52

Минић: Није Дрина међа, него кичма која вијековима спаја исти народ, коријене и памћење

22

51

Друга половина септембра доноси велике промјене овим знаковима

22

47

Полиција у Новом Граду одузела заставе с љиљанима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима