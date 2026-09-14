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Цвијановић: Заједно, упркос свему, сада и заувијек

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14.09.2026 20:39

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Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, одржава се у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.
Фото: ATV

Заједно, упркос свему. Сада и заувијек, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

"Живјела Република Српска! Живјела Србија! Живјело наше јединство!", навела је Цвијановићева на Инстаграму.

У Бањалуци је у току свечана академија поводом обиљежавања Дана српског јединства и националне заставе.

Дан српког јединства

Република Српска

Почела централна свечаност обиљежавања Дана српског јединства

Обиљежавање овог празника установљено је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској. 15. септембар - Дан српског јединства, слободе и националне заставе установљен је на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта у Првом свјетском рату.

Дан српског јединства

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Бања Лука

Република Српска

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Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, почела је у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.

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