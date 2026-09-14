Цвијановић: Заједно, упркос свему, сада и заувијек

Аутор:АТВ редакција
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Заједно, упркос свему. Сада и заувијек, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Живјела Република Српска! Живјела Србија! Живјело наше јединство!", навела је Цвијановићева на Инстаграму.
У Бањалуци је у току свечана академија поводом обиљежавања Дана српског јединства и националне заставе.
Република Српска
Почела централна свечаност обиљежавања Дана српског јединства
Обиљежавање овог празника установљено је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској. 15. септембар - Дан српског јединства, слободе и националне заставе установљен је на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта у Првом свјетском рату.
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