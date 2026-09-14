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Додик: Срби идентитет не граде из мржње према другима, већ из љубави према свом народу

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14.09.2026 21:22

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Додик: Срби идентитет не граде из мржње према другима, већ из љубави према свом народу
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је вечерас да српски народ свој идентитет не гради на мржњи према некоме другом, него из љубави према оно што јесте.

Додик је истакао да је поносан јер Српска и Србија заједнички обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе, те поздравио предсједника Србије Александра Вучића са којим је прије шест година поставио темеље овог празника.

"Славимо јединство, завјет српског народа, свих бораца за слободу који су икада били у прилици да се боре за њу. Слобода за коју се боримо је узвишена, историјска и која подразумијева борбу за идентитет, за свој народ, цркву и православну вјеру, језик и писмо", рекао је Додик на свечаности у Бањалуци поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Додик је казао да српски народ свој идентитет не гради на мржњи према некоме другом, него из љубави према оно што јесте.

Дан српског јединства

Он је напоменуо да јединство припада српском народу, те да га ником не отима.

"Славимо јединство, завјет српског народа, свих бораца за слободу који су икада били у прилици да се боре за њу. Слобода за коју се боримо је узвишена, историјска и која подразумијева борбу за идентитет, за свој народ, цркву и православну вјеру, језик и писмо", рекао је Додик на свечаности у Бањалуци поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Он је напоменуо да јединство припада српском народу, те да га ником не отима.

"У нашој застави видим вијекове, Косово и Метохију, Републику Српску Крајину, Републику Српску, видим Коридор, страдање у Јасеновцу, Крагујевац, Србију, видим све нас", рекао је Додик у Бањалуци на свечаној академији поводом обиљежавања Дана српског јединства и националне заставе.

Додик је истакао да Република Српска није никакав инат, већ љубав и историјска творевина.

"Ми смо равнодушни према БиХ, немамо ни љубави ни мржње, али она није мјесто гдје се ми осјећамо добро, она је подвала", рекао је Додик.

Он је нагласио да Република Српска мора да остане своја на своме, јединствена, усмјерена према јачању националних вриједности.

"Данас могу да кажем да, онај ко удари на Републику Српску, ударио је и на Србију, онај ко удари на Србију, ударио је и на Републику Српску. Ми смо један народ", рекао је Додик.

Додик је позвао вечерас Србе да без икаквих препрека исказују своје националне вриједности гдје год се налазили.

Додик је на свечаности поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе истакао да се српско јединство гради њежно и суптилно, без ружних ријечи са једне или друге стране.

Он је навео да појединци који раде на одговорним пословима треба да читају сваки дан Декларацију коју је усвојена на Свесрпском сабору, те да извуку из ње шта је све потребно за српско јединство.

"Тек са Србијом смо почели да градимо мостове и правце и то је права врста интеграције", рекао је Додик.

Након обраћања званичника Српске и Србије и пригодног културно-умјетничког програма завршена је свечана академија поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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