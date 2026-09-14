Избио пожар у згради у Задру: Повријеђено дијете (3)

Аутор:АТВ редакција
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У пожару који је вечерас избио на четвртом спрату стамбене зграде у Улици Франка Лисице 2Б у Задру тешко је повријеђено дијете (3).
Они је одмах након доласка у Опшу болницу Задар смјештено у Јединицу интензивног лијечења, потврдио је др. Недјељко Јовић, помоћник директора задарске болнице, преноси Задарски лист.
Према његовим ријечима, дијете је задобило опекотине на између 40 и 60 одсто тијела, као и инхалацијске опекотине настале удисањем врућег ваздуха.
Животно је угрожено, а љекари припремају хитан транспорт у Клинику за дјечје болести Загреб у Клаићевој, која је централни национални референтни центар за трауматизам и лијечење најтеже опечене дјеце у Хрватској.
Околности избијања пожара засад нису познате. Више информација о самом догађају, као и о стању других особа које су се евентуално налазиле у стану, биће познато након завршетка интервенције и обраде свих података.
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