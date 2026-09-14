Полицајци отишли, жена убијена: Петорица удаљена с дужности

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници одговорни за пропусте уочи убиства жене у Слатини биће привремено удаљени с дужности, потврдио је хрватски министар унутрашњих послова Давор Божиновић.
Одлука је донесена након што је ванредни надзор МУП-а Хрватске утврдио низ пропуста у поступању полиције непосредно прије него што је 40-годишњак осумњичен да је убио супругу, мајку шесторо дјеце.
"Закључци су у облику налога предани Полицијској управи вировитичко-подравској, гдје ће се даље одвијати поступци. То у пракси значи дисциплински поступак који се проводи по свим правилима судских поступака, што укључује бранитеље и страну која тужи. За то вријеме полицијски службеници биће удаљени са својих свакодневних задатака и посветиће се властитој одбрани", изјавио је Божиновић.
Поступци против пет полицијских службеника
Ријеч је о укупно пет полицијских службеника, међу којима нису само полицајци из Полицијске станице Слатина који су интервенисали на терену, већ и руководиоци оперативно-комуникационог центра и полицијске управе. Против њих се покрећу поступци због теже повреде службене дужности.
Главни директор полиције Никола Милина током викенда је признао да полиција 8. септембра, у сатима који су претходили убиству, није предузела све што је морала.
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Ванредни надзор утврдио је озбиљне пропусте у три сегмента - организацији потраге за осумњиченим, ангажовању додатних полицијских снага на терену и комуникацији између полицијске станице и оперативно-комуникационог центра, преноси Индекс.
Полицајци отишли, 20 минута касније стигла дојава о убиству
Жена је полицију позвала у 21.10 часова, а патрола је на њену адресу стигла десет минута касније. Полицајци су утврдили да је дошло до породичног насиља, али мушкарца нису затекли у кући.
Жени су понудили одлазак у сигурну кућу, што је она одбила. Потом су обишли улицу и рекли јој да их одмах позове уколико се супруг појави и да га не пушта у кућу.
Након кратког обиласка, полицајци су у 21.50 часова сјели у возило и вратили се у полицијску станицу, удаљену око три минута, како би евидентирали интервенцију. Планирали су потом да наставе потрагу.
Међутим, у 22.10 часова, само 20 минута након њиховог одласка, полиција је добила дојаву да је жена убијена.
Полицајци су се вратили на адресу и тамо затекли осумњиченог.
Милина је нагласио да чињеница да је жена одбила понуђени смјештај у сигурној кући није смјела бити разлог за смањење опреза и нивоа њене заштите, с обзиром на раније познате ризике.
Жена је супруга пријавила још 21. јула због пријетњи смрћу, породичног насиља и повреде права дјетета.
Полиција га је тада ухапсила, а Општински суд у Вировитици одредио му је забрану приближавања жртви и удаљење из заједничког дома. Суд је, међутим, одбио приједлог полиције за обавезно психосоцијално лијечење.
Кривичне мјере крајем августа укинуте су на захтјев саме жртве, која је тврдила да се супруг "поправио", док је прекршајна забрана приближавања остала на снази.
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Државно тужилаштво теретило га је да је супругу од почетка 2022. године систематски психички и физички злостављао, често под утицајем алкохола и пред дјецом.
Случај је добио нови обрт у суботу, када је осумњичени пронађен мртав у Затвору у Загребу.
Према објављеним информацијама, починио је самоубиство вјешањем око 15.30 часова, иако је био смјештен у ћелији с другим затвореником као једна од превентивних мјера против самоповређивања.
Директор Управе за затворски систем Звонимир Пенић потврдио је да је покренута интерна провјера како би се утврдиле околности његове смрти и да ли су правосудни полицајци поступили у складу с безбједносним процедурама.
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