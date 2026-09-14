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Трагедија у БиХ: Воз ударио у трактор, страдао мушкарац

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14.09.2026 14:21

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Возач трактора смртно је страдао јутрос, 14. септембра у саобраћајној несрећи у мјесту Кривача код Живиница, након што је у трактор ударио воз.

Полицијска станица Живинице запримила је око 9.50 сати пријаву о саобраћајној несрећи у мјесту Кривача.

Изласком полицијске патроле на мјесто догађаја потврђено је да је возач трактора, приликом преласка жељезничке пруге на мјесту које није обиљежено као пружни прелаз, смртно страдао усљед удара воза у трактор.

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Смрт је на мјесту догађаја констатовао љекар.

Увиђај и друге потребне радње обавиће истражиоци Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице, под надзором и према упутама дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва ТК, који ће руководити увиђајем на мјесту догађаја.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

Живинице

Саобраћајна несрећа

погинуо мушкарац

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