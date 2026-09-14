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Пронађен засад конопље у Бањалуци: Осумњичени бјежао, али није далеко одмакао

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14.09.2026 11:35

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Пронађен засад конопље у Бањалуци
Фото: Уступљена фотографија

Бањалучанин Д.К. ухапшен је у петак у оквиру акције "ПЛАНТАЖА 2026" због сумње да је починио кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".

Полиција је претходно на једној локацији на подручју Бањалуке пронашла засад биљака које својим изгледом асоцирају на индијску конопљу.

Убрзо потом су уочили Д.К. који је дошао до засада, али је када је примијетио полицију кренуо је да бјежи. Међутим, није далеко одмакао.

Пронађен засад конопље у Бањалуци
Пронађен засад конопље у Бањалуци
Уступљена фотографија

"Лице Д.К. је убрзо сустигнуто и лишено слободе, којом приликом је код њега пронађена и одузета биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану и импровизована цигарета тзв. џоинт са траговима сагоријевања", потврђено је у полицији.

На наведеној локацији извршен је увиђај којом приликом је изузето десет стабљика.

Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука. Након комплетирања и документовања предмета против Д.К. ће Окружном јавном тужилаштву Бањалука бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

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Тагови :

Полиција

конопља

индијска конопља

Бањалука

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