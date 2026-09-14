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Енглези правили хаос у бањалучком хотелу, морала реаговати полиција

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14.09.2026 12:28

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Енглези правили хаос у бањалучком хотелу, морала реаговати полиција

Бањалучка полиција ухапсила је у суботу Енглезе Т.Т.Н. и Ц.Ц.Ј. због хаоса који су направили у једном хотелу у овом граду.

Наиме, полицији је око 21.50 часова пријављено да два мушкарца, који су гости хотела у Бањалуци, нарушавају јавни ред и мир.

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"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста, којом приликом су затекли наведена лица која су се међусобно свађала, а претходно су узнемиравала друге госте хотела", кажу у Полицијској управи Бањалука.

Код Т.Т.Н. утврђено је присуство алкохола од 2,20 г/кг, а код лица Ц.Ц.Ј. присуство од 2,03 г/кг алкохола у организму. Ту хаос није стао па је Т.Т.Н. вријеђао полицајце током предузимања мјера и радњи, те је истом уручен и прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 8. Закона о јавном реду и миру.

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О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје, као и Служба за послове са странцима – Теренски центар Бањалука.

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Тагови :

хапшење

Бањалука

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