Рачуни РТРС-а поново блокирани

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Након што је Врховни суд Републике Српске уважио захтјев БХРТ-а за ревизију пресуде Вишег привредног суда у Бањалуци, рачуни РТРС-а поново су блокирани.
У приједлогу за извршење БХРТ потражује 7.833.598,08 КМ уз камате које су достигле износ главног дуга, као и трошкове парничног поступка, што укупно износи око 15,5 милиона КМ.
Подсјећамо да је прво Окружни привредни суд у Бањалуци, 21.1.2026. године донио пресуду у корист БХРТ-а за потраживања РТВ таксе а одбио захтјев РТРС-а за фиксне радио везе. РТРС је уложио жалбу, путем свог опуномоћеника, Вишем привредном суду у Бањалуци, који је уважио жалбу и 12. маја 2026. године обавезао БХРТ да РТРС-у исплати 17,7 милиона за кориштење фиксних радио-веза.
Незадовољан одлуком Вишег привредног суда у Бањалуци, БХРТ је изјавио ревизију Врховном суду Републике Српске, који је уважио захтјев БХРТ-а на штету РТРС-а.
Врховном суду Републике Српске, РТРС је изјавио двије ревизије, једну у априлу, другу у јуну ове године, о којима још није одлучено.
(РТРС)
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