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Аустријски НАТО лобиста признао: Подржавам Станивуковића и желим јединствену БиХ

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14.09.2026 14:58

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Аустријски НАТО лобиста признао: Подржавам Станивуковића и желим јединствену БиХ
Фото: X/@GunterFehlinger

Након што је АТВ објавио текст о идеји аустријског економисте и Нато лобисте Гинтера Фелингера, који подржава Драшка Станивуковића и Бранка Бланушу, да треба укинути Републику Српску, односно ентитете, огласио се сам Аустријанац који је потврдио наша писања.

Признао је да подржава Станивуковића, али и "јединствену БиХ" без ентитета.

Своју објаву почео је ријечима да "АТВ поставља питање зашто је подржао Станивуковића", изврћући тако чињеницу да ни у једном моменту то нисмо питали већ само констатовали.

Гинтер Фелингер

Република Српска

Подржавао Станивуковића и Бланушу, сада тражи укидање Српске

"Подршка политичару који обећава реформе не значи и подршку сваком елементу постојеће дејтонске структуре за сва времена. Подржавам босанскохерцеговачке Србе. Подржавам снажну Крајину. Подржавам Бањалуку као моћну европску регионалну пријестоницу", написао је Фелингер, покушавајући да сакрије чињеницу да је у ранијем периоду говорио да "у случају рата треба бомбардовати Бањалуку и срушити зграду Владе".

Након ове објаве Фелингера, логично је поставити питање шђта би за желио за Бањалуку да је не подржава.

У новој објави је поновио своју идеју да се ентитети укину и да БиХ буде "јединствена".

"Мој предлог је да се и Република Српска и Федерација БиХ замијене са 10 демократских федералних јединица у оквиру јединствене Босне и Херцеговине — уз снажне регионе, снажне општине, једнака права и истинску локалну самоуправу. Федерализам није антисрпски. Федерализам може да заштити српски идентитет и регионалну аутономију, а да истовремено сваком грађанину обезбеди функционалну европску државу. Желим да Срби, Бошњаци и Хрвати из Босне и Херцеговине заједно напредују у оквиру ЕУ и под безбедносним окриљем НАТО-а. Снажна Крајина. Федерална Босна. Федерална Европа. НАТО. Боља будућност за Србе из Босне и Херцеговине — и за све у Босни и Херцеговини", написао је на мрежи Икс, али је заборавио да напомене да је тај исти НАТО током 90-их година монструозно бомбардовао Србе и у Републици Српској и у Србији.

Примјер о Фелингеровој "подршци" Србима који смо навели, није једини који свједочи његовој "љубави" према нашем народу.

Истицао се више пута до сада славећи бомбардовање српске нејачи па је тако у марту 2026. године предлагао да се споменик малене Милице Ракић, коју су усмртиле НАТО бомбе, замијени спомеником Медлин Олбрајт.

Није се ни ту зауставио. Поред споменика за Мадлен Олбрајт, Фелингер се заложио и за подизање споменика "деци Адема Јашарија" коју су, како он каже, "српске специјалне снаге намјерно убиле".

Такође, у исто вријеме, баш када се Срби сјећају жртава НАТО агресије, Фелингер је дошао у Београд с намјером да провоцира. У пријестоници Србије развио је НАТО заставу и захвалио се Алијанси за бомбардовање земље.

Толико о његовој подршци Србима, Бањалуци и лијепим жељама.

А што се тиче његове подршке Станивуковићу - на то има право јер је Република Српска слободно друштво, што Фелингеру очигледно јако смета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гинтер Фелингер

Драшко Станивуковић

НАТО

Бранко Блануша

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