Подржавао Станивуковића и Бланушу, сада тражи укидање Српске

Аутор:АТВ редакција
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По устаљеној вишедеценијској пракси идеје о преуређењу БиХ, по правилу на штету српског народа, долазе, између осталих, из Аустрије.
Посљедња је стигла у суботу од економисте и НАТО лобисте Гинтера Фелингера, који је у задњих неколико мјесеци јавно подржавао СДС-овог Бранка Бланушу и ПСС-овог Драшка Станивуковића.
Наиме, Гинтер је гостујући на једној телевизији из ФБиХ изнио идеју да Републику Српску, односно ентитете у БиХ, треба укинути.
Он је увјерења да грађани Српске треба да прихвате ту његову идеју, а све како би БиХ ушла у Европску унију и НАТО.
Он предлаже да се Српска и ФБиХ укину и да се Босна и Херцеговина "прекомпонује" у десет федералних јединица, а да Сарајево добије снажну централизовану власт.
Идеја о укидању Републике Српске долази након што је Гинтер у посљедње вријеме пружао подршку Драшку Станивуковићу и Бранку Блануши, говорећи да ће с њима БиХ ићи "одлучно напријед".
"Он је покренуо нови Покрет Сигурна Српска. То је алтернатива, опозиција, нада народу Републике Српске“, поручивао је раније Фелингер, говорећи о Станивуковићу представљајући га као политичара који би требало да донесе промјене и нову политичку будућност Републици Српској.
🇪🇺 Draško Stanivuković – The European Future of Banja Luka & Bosnia— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) November 1, 2025
Banja Luka is at a crossroads.
With Mayor Draško Stanivuković, the city finally has a leader who stands for Europe, democracy & transparency — not fear, corruption or Moscow’s control.
I proudly endorse Draško… pic.twitter.com/dEFo9efbCq
У подршци Блануши, посебно је нагласио да ће БиХ кренути напријед.
"Снажно подржавам професора Бранка Бланушу на изборима за предсједника Републике Српске. Ако Блануша побиједи БиХ коначно може да крене напријед", говорио је Гинтер пред пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
I strongly endorse Prof. Branko Blanuša for President of Republika Srpska on 23 Nov.— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) November 10, 2025
He stands for: ✅ Rule of law
✅ Accountability
✅ Economic modernization
✅ European + Transatlantic integration
If Blanuša wins, Bosnia & Herzegovina can finally move decisively toward:
➡️ NATO… https://t.co/gDYKT6D84s
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