Logo

Подржавао Станивуковића и Бланушу, сада тражи укидање Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 06:55

Коментари:

22
Подржавао Станивуковића и Бланушу, сада тражи укидање Српске
Фото: Printscreen/X

По устаљеној вишедеценијској пракси идеје о преуређењу БиХ, по правилу на штету српског народа, долазе, између осталих, из Аустрије.

Посљедња је стигла у суботу од економисте и НАТО лобисте Гинтера Фелингера, који је у задњих неколико мјесеци јавно подржавао СДС-овог Бранка Бланушу и ПСС-овог Драшка Станивуковића.

Наиме, Гинтер је гостујући на једној телевизији из ФБиХ изнио идеју да Републику Српску, односно ентитете у БиХ, треба укинути.

Он је увјерења да грађани Српске треба да прихвате ту његову идеју, а све како би БиХ ушла у Европску унију и НАТО.

Он предлаже да се Српска и ФБиХ укину и да се Босна и Херцеговина "прекомпонује" у десет федералних јединица, а да Сарајево добије снажну централизовану власт.

Подржавао Станивуковића и Бланушу

Идеја о укидању Републике Српске долази након што је Гинтер у посљедње вријеме пружао подршку Драшку Станивуковићу и Бранку Блануши, говорећи да ће с њима БиХ ићи "одлучно напријед".

"Он је покренуо нови Покрет Сигурна Српска. То је алтернатива, опозиција, нада народу Републике Српске“, поручивао је раније Фелингер, говорећи о Станивуковићу представљајући га као политичара који би требало да донесе промјене и нову политичку будућност Републици Српској.

У подршци Блануши, посебно је нагласио да ће БиХ кренути напријед.

"Снажно подржавам професора Бранка Бланушу на изборима за предсједника Републике Српске. Ако Блануша побиједи БиХ коначно може да крене напријед", говорио је Гинтер пред пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

Гинтер Фелингер

Коментари (22)

Више из рубрике

Надживјела вијекове - пркосно и данас вијори

Република Српска

Надживјела вијекове - пркосно и данас вијори

16 ч

0
Односи Српске и Србије снажнији него икад

Република Српска

Односи Српске и Србије снажнији него икад

16 ч

0
директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука

Република Српска

Маричић: Политика СНСД-а - политика очувања Републике Српске

19 ч

13

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Пронађен засад конопље у Бањалуци: Осумњичени бјежао, али није далеко одмакао

11

33

Дјечаку одсјечен прст приликом скидања газе: Ужас у болници

11

25

Минић: Под истом тробојком Српска и Србија стоје заједно и поносно

11

21

Тешка несрећа у Градишци, ударен пјешак

11

13

Мушкарац тешко повријеђен у новом нападу ајкуле, плажа затворена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима