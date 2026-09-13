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Маричић: Политика СНСД-а - политика очувања Републике Српске

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13.09.2026 16:35

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директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за посланика у Народној скупштини Републике Српске у Изборној јединици три Горан Маричић рекао је да је политика СНСД-а јасна – очување Републике Српске и њеног интегритета.

Маричић који је данас учествовао на предизборној трибини Градског одбора СНСД-а у Бочцу, рекао је Срни да је поред тога политика СНСД-а и економски јака Република Српска.

Маричић, који је предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука, истакао је да ће рјешавање проблема становника Бањалуке увијек бити приоритет ове партије.

"Наша политика и стратегија подразумијевају равномјеран развој града, да сви људи осјете бољи живот, да им обезбиједимо комуналне и инфраструктурне услове", навео је Маричић, преноси "Срна".

Маричић је рекао да је СНСД, предвођен Милорадом Додиком, својим радом обезбиједио да имамо мирну, стабилну и безбједну Републику Српску.

Градски одбор СНСД-а одржаће данас предизборне трибине и у бањалучким мјесним заједницама Агино село, Крмине и Љубачево.

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Тагови :

Горан Маричић

СНСД

Избори 2026

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