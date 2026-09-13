Маричић: Политика СНСД-а - политика очувања Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за посланика у Народној скупштини Републике Српске у Изборној јединици три Горан Маричић рекао је да је политика СНСД-а јасна – очување Републике Српске и њеног интегритета.
Маричић који је данас учествовао на предизборној трибини Градског одбора СНСД-а у Бочцу, рекао је Срни да је поред тога политика СНСД-а и економски јака Република Српска.
Маричић, који је предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука, истакао је да ће рјешавање проблема становника Бањалуке увијек бити приоритет ове партије.
"Наша политика и стратегија подразумијевају равномјеран развој града, да сви људи осјете бољи живот, да им обезбиједимо комуналне и инфраструктурне услове", навео је Маричић, преноси "Срна".
Маричић је рекао да је СНСД, предвођен Милорадом Додиком, својим радом обезбиједио да имамо мирну, стабилну и безбједну Републику Српску.
Градски одбор СНСД-а одржаће данас предизборне трибине и у бањалучким мјесним заједницама Агино село, Крмине и Љубачево.
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