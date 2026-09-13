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Минић: Србија постала изузетно озбиљна војна сила

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13.09.2026 14:07

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Предсједник Владе Републике Српске присуствује вјежби "Побједник 2026" на пештеру
Фото: @@minic_savo / X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је након одржавања војне вјежбе са бојевим гађањима "Побједник 2026", која се одржала на привременом војном полигону Пештер у Србији да је импресиониран оним што је видио на полигону, те да је почаствован што је имао прилику да присуствује оваквом догађају.

"Данас смо могли да видимо најсавременије технологије у окружењу. Можемо видјети да је Србија постала изузетно озбиљна војна сила. Многи могу да коментаришу, али то у овом моменту није битно. Ми не коментаришемо војне савезе. Са Србијом имамо специјалне и посебне везе. Србија је гарант мира на Балкану", додао је Минић.

Милорад Додик

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Тагови :

Саво Минић

"Победник 2026"

војна вјежба

Србија

Војска Србије

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