Минић: Србија постала изузетно озбиљна војна сила

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је након одржавања војне вјежбе са бојевим гађањима "Побједник 2026", која се одржала на привременом војном полигону Пештер у Србији да је импресиониран оним што је видио на полигону, те да је почаствован што је имао прилику да присуствује оваквом догађају.
"Данас смо могли да видимо најсавременије технологије у окружењу. Можемо видјети да је Србија постала изузетно озбиљна војна сила. Многи могу да коментаришу, али то у овом моменту није битно. Ми не коментаришемо војне савезе. Са Србијом имамо специјалне и посебне везе. Србија је гарант мира на Балкану", додао је Минић.
Поносан сам на оно што сам данас видио на Пештеру. Вјежба „Побједник 2026“ показала је снагу, обученост и модернизацију Војске Србије.— Саво Минић (@minic_savo) September 13, 2026
Снажна Србија никоме није пријетња већ гарант мира, стабилности и сигурности у региону.
Снага Србије је понос и ослонац Републике Српске. pic.twitter.com/HRN1iIaHdY
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