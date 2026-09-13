Каран: Српски народ се током цијеле своје историје борио за слободу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је Република Српска настала на трагедији и памћењу Јасеновачких новомученика и да је она вриједност коју још снажније заједнички треба чувати.
Каран је рекао новинарима на обиљежавању крсне славе Православне војне капеле Светих новомученика јасеновачких у Касарни "Козара" да се српски народ и српски војник током цијеле своје историје стално борио за слободу и за своје животе.
"Његова највећа снага била је управо у тој чињеници да је српски војник стално водио одбрамбене, отаџбинске и ослободилачке ратове и знао је да брани своју кућу, мајке, очеве, дјецу, своја огњишта", нагласио је Каран.
Он је додао да је, међутим, његова највећа духовна снага, која га је држала и у најтежим временима, у свим најтежим биткама и ратовима протеклих вијекова, била снага Цркве и снага православне вјере.
Република Српска
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"И управо зато је и ова крсна слава, и ова капела, посвећена управо онима, Новомученицима јасеновачким, који су наша неисцрпна снага и данас, и за наше трајно памћење и наше трајно сјећање", истакао је Каран.
Он је рекао да је на трагедији Јасеновачких новомученика, и на том сјећању и на том памћењу настала и Република Српска.
"Република Српска је данас управо на снази њихове патње, њихове жртве, вриједност коју не смијемо више никада никоме дати, и сви је јединствено морамо чувати", поручио је Каран.
Он је указао да су држава, народ и слобода постали јединство, те да Република Српска на све нападе одговара институционално и снажно.
Република Српска
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Он је додао да управо и ова крсна слава треба још једном да подсјети о снази институција, снази Српске и слободе, и да још јаче и још чвршће треба бранити Републику Српску.
Каран је свим православним Србима, припадницима Министарства одбране у Савјету министара и Оружаних снага, честитао крсну славу православне војне капеле у оквиру касарне "Козара", крсну славу Светих новомученика јасеновачких, преноси Срна.
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