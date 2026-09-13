Почела здружена војна вјежба на Пештеру; Званичици Српске на "Победнику 2026."

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На војном полигону Пештер почела је здружена војна вјежба са бојевим гађањем "Победник 2026" уз учешће око 2.000 припадника јединица Копнене војске Србије, РВ и ПВО и специјалне и војнополицијске снаге Војске Србије, као и више од 500 различитих борбених и неборбених средстава.
Вјежби присуствују предсједник Србије Александар Вучић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Владе Србије Ђуро Мацут, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, предсједник Милорад Додик, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, министар одбране Србије Братислав Гашић, начелник Генералштаба Војске Србије Милан Мојсиловић.
На вјежби ће бити представљен велики број нових и модернизованих средстава којима је опремљена Војска Србије, а премијерно ће бити представљена и два савремена вишецјевна лансера ракета "вампир" и "пулс", као и специјалци са роботизованим псима.
Република Српска
Пештер - Војна вјежба "Побједник 2026": Присуствују званичници Српске и Србије
Циљ вјежбе је приказ спремности припадника Војске да ефикасно користе новоуведене и модернизоване борбене системе, као и оспособљености за заједничко дјеловање и садејство свих припадника Војске.
Ангажовано је више од 500 различитих борбених и неборбених средстава, а биће приказан и противваздухопловни ракетни систем "ејч кју 17" HQ-17, као и мноштво беспилотних, беспосадних и роботизованих платформи.
(СРНА)
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