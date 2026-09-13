Пештер - Војна вјежба "Побједник 2026": Присуствују званичници Српске и Србије

Аутор:АТВ редакција
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На привременом војном полигону "Пештер" код Сјенице данас ће бити одржана завршница тактичке вјежбе Војске Србије "Победник 2026", којој ће, између осталих, присуствовати предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Вјежба ће почети у 11.00 часова.
Више од 2.000 припадника Војске Србије и око 500 кључних средстава ратне технике, међу којима је више од 200 великих система ратне технике, нови вишецјевни лансери ракета, дронови пресретачи и роботизоване платформе, учествоваће у завршној етапи вјежбе.
Широј јавности биће представљене ватрене могућности нових и модернизованих средстава и система, као и висок ниво садејства и сарадње у одговору на изазове, ризике и пријетње по безбједност Србије.
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У ваздушном простору, током вежбе дејствоваће авиони "миг-29", као и модернизовани авиони "орао".
Биће приказани савремени осматрачки радари који ће контролисати ваздушни простор и прилазе државној територији од 300 до 400 километара, док ће ПВО снаге приказати кинески систем средњег домета, као и домаћи систем "пасарс-16" опремљен топом од 40 милиметара и ракетама "мистрал", "стрела", "шило" и "игла".
Подршку из ваздуха пружаће и беспосадни ваздухопловни системи стратегијског и тактичког значаја, као и транспортни авиони каса 295 и Ан-26, из којих ће бити изведен десант падобранских чета.
Како је раније саопштило Министарство одбране Србије, циљ вјежбе је унапређење обучености и оспособљености команди и јединица за борбене операције, организовање садејства, сарадње и заштите снага, а акценат је на употреби новоуведених и модернизованих средстава и система, којим је Војска Србије опремљена у претходном периоду.
(СРНА)
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