Додик: Народ Српске зна да је политика СНСД-а политика која гарантује мир

Аутор:АТВ редакција
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Народ Републике Српске зна да је политика СНСД-а политика која гарантује мир, безбједност, стабилност и економски напредак, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Током ове седмице били смо са нашим народом у Добоју, Бијељини, Котор Варошу, Челинцу, Теслићу, Дервенти, Фочи, Гацку, Билећи и Требињу. Свуда иста енергија, иста вјера у Републику Српску и снажна подршка политици која чува Српску и води је напријед. Увијек уз народ. Увијек уз Српску", навео је Додик у видео објави седмичног прегледа на друштвеним мрежама.
Народ Републике Српске зна да је политика СНСД-а политика која гарантује мир, безбједност, стабилност и економски напредак.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 13, 2026
Током ове седмице били смо са нашим народом у Добоју, Бијељини, Котор Варошу, Челинцу, Теслићу, Дервенти, Фочи, Гацку, Билећи и Требињу.
Свуда иста… pic.twitter.com/6IkRe6KpaE
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