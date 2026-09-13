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Додик: Народ Српске зна да је политика СНСД-а политика која гарантује мир

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13.09.2026 08:02

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Народ Републике Српске зна да је политика СНСД-а политика која гарантује мир, безбједност, стабилност и економски напредак, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Током ове седмице били смо са нашим народом у Добоју, Бијељини, Котор Варошу, Челинцу, Теслићу, Дервенти, Фочи, Гацку, Билећи и Требињу. Свуда иста енергија, иста вјера у Републику Српску и снажна подршка политици која чува Српску и води је напријед. Увијек уз народ. Увијек уз Српску", навео је Додик у видео објави седмичног прегледа на друштвеним мрежама.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

Избори 2026.

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