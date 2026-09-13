Московљанка освојила УС Опен: Рибакина срушила Сабаленку

Аутор:АТВ редакција
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Елена Рибакина по први пут у каријери је освојила УС Опен након што је синоћ у великом њујоршком финалу савладала велику ривалку из Бјелорусије Арину Сабаленку која је остала на четири освојена Грен слема.
Било је 2:1, по сетовима 6:4, 5:7, 6:2.
Ово је други пут да Рибакина преко Сабаленке која је бранила титулу на УС Опену долази до Грен слем наслова, почетком године је славила и на Аустралијан опену.
Московљанка је Њујорку преузела круну од Сабаленка и када је WTA листа у питању, тако да ће од понедјељка бити прва играчица свијета, а Арина ће након 99 недјеља бити друга на свијету.
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За титулу је добила рекордних 5,5 милиона долара, док је Сабаленки припало 2,8 милиона.
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