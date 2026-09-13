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Московљанка освојила УС Опен: Рибакина срушила Сабаленку

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13.09.2026 08:57

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Арина Сабаленка из Белорусије, лево, и Елена Рибакина из Казахстана, десно, држе своје трофеје након што је Рибакина победила у финалу женског сингла на Отвореном првенству САД у тенису у суботу, 12. септембра 2026. године, у Њујорку.
Фото: AP Photo/Adam Hunger/Tanjug

Елена Рибакина по први пут у каријери је освојила УС Опен након што је синоћ у великом њујоршком финалу савладала велику ривалку из Бјелорусије Арину Сабаленку која је остала на четири освојена Грен слема.

Било је 2:1, по сетовима 6:4, 5:7, 6:2.

Ово је други пут да Рибакина преко Сабаленке која је бранила титулу на УС Опену долази до Грен слем наслова, почетком године је славила и на Аустралијан опену.

Московљанка је Њујорку преузела круну од Сабаленка и када је WTA листа у питању, тако да ће од понед‌јељка бити прва играчица свијета, а Арина ће након 99 нед‌јеља бити друга на свијету.

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За титулу је добила рекордних 5,5 милиона долара, док је Сабаленки припало 2,8 милиона.

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Тагови :

Елена Рибакина

Арина Сабаленка

тенис

УС Опен

Њујорк

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