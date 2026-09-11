Ово нико никада није урадио: Арина Сабаленка престигла Ђоковића и исписала историју тениса

Аутор:АТВ редакција
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Арина Сабаленка је остала без првог мјеста, али је одлучна у томе да одбрани трофеј на УС Опену и тако освоји први Гренд слем ове године. У полуфиналу турнира у Њујорку, Бјелорускиња је била боља од Џесике Пегуле са 2:0, по сетовима 7:5, 6:2.
Иако смо навикли да на ВТА туру видимо понекад и велики број брејкова, тенисерке су биле изврсне и на нивоу у првом сету, па тако до резултата 6:5 нисмо видјели брејк, а обје играчице имале су по једну брејк лопту. Ипак, Арина је показала зашто је у самом врху, направила брејк на 6:5 и сломила ривалку.
Успјела је Арина Сабаленка да у другом сету у потпуности диктира ритам дуела, направила је два брејка, није дозволила противници да јој одузме сервис и веома лако је изашла на крај са сјајном Американком.
Арина Сабаленка је исписала историју тениса, пошто је постала прва тенисерка (рачуна се и АТП и ВТА тур) која је стигла до осмог узастопног финала на Гренд слемовима, када је у питању тврда подлога. Од 2023. године нисмо гледали финале Гренд слема на Аустралијан или УС Опену, а да Бјелорускиња није била актер. Освојила је четири трофеја, а против Елене Рибакине у финалу имаће шансу за пети.
На тај начин престигла је Сабаленка и Новака Ђоковића, који је у раздобљу од 2010. године до 2013. године имао седам узастопних финала.
(Телеграф)
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